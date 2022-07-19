Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он написал: "Что касается только прилета в Бериславе. Там ВСУ четко попали в промзону. В административное здание и в ангар с российскими бензовозами".

Из-за по-народному "вакуумный" взрыв — более 100 двухсотых россиян, которых вывозили четырьмя 130 ЗИЛами. Плюс контуженные и изуродованные взрывной волной — обречены на вечные мучения до конца жизни. Плюс обгоревшие от сорванных бензовозов. Встречай, Россия, свое "добро", если свои же по дороге где-то не сожгут, чтобы не заморачиваться".

Хлань также добавил, что прилеты в Новую Каховку, а в Лазурное свидетельствуют: нет больше надежного хранения для российских тылов. "Куда бы ни складывали свою технику или запасы — все найдем", — констатировал депутат Херсонского облсовета.

18 июля президент прокомментировал ситуацию на фронте: "Российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории".

В тот же день российские СМИ подтвердили украинский удар по Новой Каховке. Там мог находиться заместитель главы администрации Путина Кириенко.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что 18 июля в Новой Каховке были слышны взрывы на военных объектах россиян.

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