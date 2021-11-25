"Нет адекватных инструментов, куда эти средства вложить", - эксперт о накопительной системе пенсий

Об этом заявил главный редактор издания Деньги.UA Александр Крамаренко в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сазоненко" на Еспресо.TV.



Он рассказал, как реализуют программу накопительной системы пенсий в разных странах.



"Есть разные ситуации, возможно и такое, что исключительно государственный накопительный фонд. Страны такие, как Норвегия или Кувейт имеют такую возможность, что у них есть ресурсы, государство имеет возможность делиться своим состоянием с человеком. И есть ситуации, когда второй уровень (системы накопление пенсий - ред.) обязательный - у вас нет выбора, вы должны платить у него.Другой вопрос - куда эти средства идут.Вы можете выбрать, это может быть государственный фонд или частный, в разных странах - по разному. государственных и частных – вы можете выбирать", - заявил Крамаренко.



Журналист добавил, что неизвестно, как именно будет работать накопительная система в Украине.



"Самое главное сейчас - будет ли это в пределах тех 22%, которые наши работодатели платят в фонд зарплаты или это будет происходить вне этих пределов. Как это происходит сейчас - возьмем грубую зарплату до уплаты налогов в 10 тыс. грн. Предприятие перед уплатой налога на прибыль должна еще ЕСВ заплатить. Чтобы заплатить человеку 8 тыс. грн на руки – предприятие должно отдать налогов на 4 тыс. грн", - пояснил он.



Главный редактор добавил, что возможно введение системы отсрочено.



"В начале шла речь о том, что немного уменьшит процент, который будет идти в пенсионный фонд, а понемногу будут увеличивать долю, которая должна идти в накопительную обязательную систему, но судя по тому, что написано в меморандуме МВФ, от этого пути будут отказываться. Маловероятно, что пойдут на увеличение налоговой нагрузки, то введение накопительной системы отсрочат. И я не сказал, что это худшее решение. У нас нет почти адекватных инструментов, куда можно эти средства вложить", - подытожил Крамаренко.

Министерство социальной политики предложило не делать обязательными страховые взносы для населения в рамках внедрения накопительных пенсий, но поощрять это делать из-за удвоения их суммы в рамках 1% от заработной платы