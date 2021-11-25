"Нет адекватных инструментов, куда эти средства вложить", - эксперт о накопительной системе пенсий
Сейчас чтобы заплатить 8 тыс. грн чистого дохода работнику, работодателю нужно уплатить 4 тыс. грн налогов
Об этом заявил главный редактор издания Деньги.UA Александр Крамаренко в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сазоненко" на Еспресо.TV.
Он рассказал, как реализуют программу накопительной системы пенсий в разных странах.
"Есть разные ситуации, возможно и такое, что исключительно государственный накопительный фонд. Страны такие, как Норвегия или Кувейт имеют такую возможность, что у них есть ресурсы, государство имеет возможность делиться своим состоянием с человеком. И есть ситуации, когда второй уровень (системы накопление пенсий - ред.) обязательный - у вас нет выбора, вы должны платить у него.Другой вопрос - куда эти средства идут.Вы можете выбрать, это может быть государственный фонд или частный, в разных странах - по разному. государственных и частных – вы можете выбирать", - заявил Крамаренко.
Журналист добавил, что неизвестно, как именно будет работать накопительная система в Украине.
"Самое главное сейчас - будет ли это в пределах тех 22%, которые наши работодатели платят в фонд зарплаты или это будет происходить вне этих пределов. Как это происходит сейчас - возьмем грубую зарплату до уплаты налогов в 10 тыс. грн. Предприятие перед уплатой налога на прибыль должна еще ЕСВ заплатить. Чтобы заплатить человеку 8 тыс. грн на руки – предприятие должно отдать налогов на 4 тыс. грн", - пояснил он.
Главный редактор добавил, что возможно введение системы отсрочено.
"В начале шла речь о том, что немного уменьшит процент, который будет идти в пенсионный фонд, а понемногу будут увеличивать долю, которая должна идти в накопительную обязательную систему, но судя по тому, что написано в меморандуме МВФ, от этого пути будут отказываться. Маловероятно, что пойдут на увеличение налоговой нагрузки, то введение накопительной системы отсрочат. И я не сказал, что это худшее решение. У нас нет почти адекватных инструментов, куда можно эти средства вложить", - подытожил Крамаренко.
- Министерство социальной политики предложило не делать обязательными страховые взносы для населения в рамках внедрения накопительных пенсий, но поощрять это делать из-за удвоения их суммы в рамках 1% от заработной платы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.18
-
EUR
Покупка 30.08Продажа 30.51
- Актуальное
- Важное