С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мы часто слышим, что продолжается многовековая борьба против имперских сил, стремящихся уничтожить украинскую идентичность, церковную жизнь и право украинцев на существование. Как и во времена царизма и советских времен, Русская православная церковь играет в таких стараниях ведущую роль.

В понимании Кремля и по выражению лидера РПЦ Патриарха Кирилла, нынешнее вторжение в Украину является "метафизической битвой", для которой РПЦ с удовольствием предоставила идеологическое обоснование. "Любая война должна иметь оружие и идеи. В этой войне Кремль дает оружие, тогда как Русская православная церковь, на мой взгляд, дает идеи", — утверждает архимандрит Кирилл Говорун, православный священник и богослов, который в 2000-х годах работал в центральных офисах Московского патриархата, а сейчас — профессор Университета Лойолы Меримаунт в Калифорнии.

Русская православная церковь традиционно была страстной сторонницей светской власти в России. Так было на протяжении веков в эру российской империи. Так было и после того, как Сталин возродил и реорганизовал российскую православную церковь в 1943 году после 25 лет ожесточенных преследований. Так и недавно РПЦ играла важную роль в продвижении образа Владимира Путина в восстановлении Российской империи. В 2012 году Патриарх Кирилл обратился к Путину лично как к спасителю современной России и сравнил его правление с чудом Божьим.

Поддержка Русской православной церкви росла по мере продвижения вторжения в Украину, а Патриарх Кирилл стал одним из самых известных пропагандистов войны. В своих проповедях он обвиняет "иностранные силы" в попытках разделить Россию и Украину, которые он часто называет "одним народом". Эти тонко завуалированные попытки обвинить в войне западный мир, отрицая при этом право Украины на независимую национальную идентичность, тесно перекликаются с империалистическими тезисами Кремля.

Читайте также: Поклонники МП живут в мире вымышленных пророчеств и магического "богословия"

Патриарх Кирилл продолжает защищать вторжение, несмотря на растущее количество доказательств российских военных преступлений, совершенных в Украине. Его не возмутили ни зверства, обнаруженные в освобожденных городах, таких как Буча, ни бесконечные свидетельства о массовых убийствах, сексуальном насилии, застенках, похищении детей и принудительных депортациях на всей оккупированной Россией территории Украины. Он молчит о постоянных ракетных и беспилотных атаках по гражданским объектам, включая многоквартирные дома, торговые центры, церкви, больницы, школы и зернохранилища.

Патриарх Кирилл отметил, что РПЦ, возможно, даже готова не замечать таких преступлений. "Церковь осознает, что если кто-то, руководствуясь чувством долга и необходимостью принять присягу, остается верен своему призванию и погибает, выполняя свой воинский долг, то он, вне всякого сомнения, совершает поступок, который по весу равен принесению жертвы. Он жертвует собой ради других. И поэтому мы верим, что эта жертва смывает все грехи, которые совершил человек", — заявил Кирилл в своей проповеди в сентябре 2022 года.

Хотя попытки Патриарха Кирилла оправдать вторжение России в Украину привлекли значительное международное внимание, его позиция далеко не исключительная и, как представляется, широко показывает настроения в современной России. Действительно, российская агрессия против Украины не является результатом планов, определенных только президентом Путиным, и Патриарх Кирилл — не единственный представитель истеблишмента, публично поддерживающий вторжение. Напротив, уровень поддержки или по крайней мере молчаливого согласия среди Русской православной церкви и российского общества в целом остается скандально высоким.

Ни один из около 400 епископов Русской православной церкви в России не выступил против войны. Духовенство РПЦ – это огромная организация, насчитывающая более 40 000 штатных клириков, священников и дьяконов по всему миру. Только около 300 представителей духовенства подписали совместное публичное заявление с критикой войны, причем многие подписанты находятся за пределами России. Более 700 ректоров университетов подписали публичное заявление в поддержку войны.

Хотя к опросам общественного мнения в тоталитарных обществах следует относиться с высокой степенью скептицизма, имеющиеся данные свидетельствуют, что общественная поддержка российского вторжения в Украину остается стабильно выше 70% за последние полтора года, согласно данным единственной международно признанной независимой социологической службы в России "Левада-Центр". Вклад Русской православной церкви в этот провоенный консенсус был значительным и ужасающим.

Читайте также: "Русский мир" и "Русская церковь" должны быть запрещены в Украине

Российский богослов Сергей Чапнин, ранее бывший заместителем главного редактора издательства Московского Патриархата, а сейчас работающий в Центре православных исследований Фордхемского университета, резко критикует то, что считает лицемерием епископов РПЦ. В своем открытом письме, опубликованном в феврале 2023 года, он упрекает их за то, что они "озлобленные строители замков, которые смешивают коктейль из имперского мифа, образов и невероятно примитивной эсхатологии. Вы поддерживаете того [Патриарха Кирилла], кто оправдывает военные преступления. Вы повторяете его слова и пересказываете его преступные аргументы".

В своей проповеди в январе 2023 года Патриарх Кирилл предвидел, что в результате российского вторжения Русская православная церковь будет триумфовать в Украине, и предупредил: "От раскольников не останется и следа, потому что они выполняют дьявольский приказ, размывая православие на Киевской земле". Это жуткое пророчество вряд ли сбудется. А пока Кирилл пытается оправдать имперскую агрессию, украинцы солидарно демонстрируют свои духовные ценности. Несмотря на ужасы российского вторжения, украинцы всех вероисповеданий и слоев населения остаются едиными. Ими движет стремление к свободе, которое противоположно нетерпимости, проповедуемой Кириллом.

Источник

Об авторе: Борис Гудзяк - митрополит Украинской греко-католической церкви, глава Филадельфийской архиепархии в США, общественный деятель, ведущий ученый в области церковной истории, президент Украинского католического университета.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.