Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Несуществующее ПО для БПЛА на 3 млн грн: правоохранители разоблачили схему завладения средствами из харьковского бюджета

Несуществующее ПО для БПЛА на 3 млн грн: правоохранители разоблачили схему завладения средствами из харьковского бюджета

19 сентября, 2023 вторник
16:14
Криминал

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении замдиректора одного из департаментов городского совета, поскольку она заключила договор с предпринимателем на закупку несуществующего программного обеспечения для БПЛА. Средства на это были выделены из городского бюджета

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении заместитею директора одного из департаментов Харьковского городского совета и частного предпринимателя по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"По данным следствия, "схема" заключалась в том, что частный предприниматель должен выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для комплекса беспилотников. Чиновница мэрии должна была их приобрести для Харькова. Однако программа для БПЛА существовала только на бумаге, а ни одного беспилотника на балансе Харьковского городского совета" нет", - говорится в сообщении.

Предприниматель составил письмо и отправил в адрес ХМР о возможности разработки комплекса на базе БПЛА типа "самолет" для мониторинга территории общей площадью до 2000 кв км и соответствующую смету к нему.

Чиновник, достоверно зная, что закупка программного обеспечения для БПЛА не является составной частью задач и мероприятий, предусмотренных городской программой, и его финансирование не предусмотрено бюджетом города на 2022 год, решила замаскировать свои действия путем подмены понятий и внесла в календарный план 7 отдельных мероприятий по закупке программного обеспечения по типу "Внедрение инновационных проектов в Харькове". В частности, о помощи украинским военным в приобретении программ для боевых БПЛА также не шла речь.

По этой схеме в ноябре-декабре 2022 года подозреваемые заключили ряд договоров между городским советом и ФЛП. Эти договоры были полностью профинансированы из харьковского бюджета на общую сумму более 3 млн гривен. Деньги они распределили между собой.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Заммэра Днепра утвердила сметы на капитальный ремонт школьной крыши и безосновательно перечислила на счет частного предприятия почти 1 млн грн из городского бюджета. Ей инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог.

Харьков
безпілотник
Читайте также:
кримський міст
Автор Антин Борковский
17 сентября, 2023 воскресенье
Если ВСУ уничтожат Крымский мост, то Путин от безысходности пойдет на переговоры, - американский дипломат Брайза
19 сентября, 2023 вторник
"У меня нет причин не доверять": Эрдоган заявил, что Путин хочет окончания войны
кадиров
17 сентября, 2023 воскресенье
Состояние здоровья Кадырова: появилось видео где он прогуливается, но СМИ пишут, что его самолет третьи сутки в Москве
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.76
    Покупка 37.76
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.48
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
19 сентября
18:05
OPINION
ООН, которая не видит в Украине геноцид, должна быть реформирована
18:04
ПВО, танки, боеприпасы: Чехия при поддержке Дании и Нидерландов предоставит Украине новое оружие
17:52
РФ формирует в Африке ЧВК на базе выводящей из Украины бригады, - Центр нацсопротивления
17:48
Обновлено
РФ атаковала авиабомбой Купянск: количество погибших увеличилось до 6
17:35
Сейм Литвы призвал страны НАТО принять Украину в Альянс в 2024 году
17:31
Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября
17:14
Google Bard
Google анонсировала новые функции Bard, которые должны сделать ее конкурентоспособной по ChatGPT
17:05
Обновлено
Азербайджан
Азербайджан объявил "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, Армения заявила об "этнических чистках"
16:41
Обновлено
Для России международное право является инструментом злоупотреблений, - посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич
16:29
Россия второй раз за день обстреляла Херсон: пострадали два человека
16:27
НАПК предлагает наложить санкции на 14 российских импортеров немецких станков SPINNER
16:25
Байден-Зеленский-Лавров: чего ждать от Генассамблеи ООН? Разговор с дипломатом Владимиром Ельченко
16:15
Эксклюзив
"Не кремлевский след": советник Легиона "Свобода России" сказал, кто может угрожать жизни Кадырова
16:13
За четыре уикенда "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом года
16:02
OPINION
Ростислав Павленко
Избежать ловушки
15:41
Уже первое судно с зерном, вышедшее из Украины, снизило мировые цены, - Bloomberg
15:41
Эксклюзив
Силы обороны: на Таврическом направлении двое суток увеличиваются потери противника
15:37
Обновлено
Ночная атака "шахедами": во Львове есть попадание, погиб мужчина
15:29
Обновлено
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины
15:25
В Ливии жители пострадавшего от наводнения города устроили митинг и подожгли дом мэра
15:12
Россияне ударили по Середине-Буде на Сумщине: ранены два человека
15:08
В Киеве трамвай переехал насмерть женщину на Троещине
15:06
NYT утверждает, что на рынок в Константиновке могла упасть украинская ракета. В СБУ и Офисе президента отреагировали
15:00
Пресс-релиз
Сеть АЗК UPG начала сотрудничество с благотворительной миссией медицинских волонтеров FRIDA Ukraine
14:59
Герои фильма "Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург", "20 дней в Мариуполе" и другие: объявлены претенденты на премию "Киноколо 2023"
14:52
КБ "Луч" просит у властей пересмотреть выводы Госаудитслужбы, которые "усложняют производство оружия"
14:43
Обновлено
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский и пассажир
14:30
СБУ разоблачила две схемы уклонения от мобилизации на Херсонщине и Прикарпатье
14:04
OPINION
Как и с кем правильно трансформировать школьное пространство?
14:01
Олег Котенко
Кабмин уволил Котенко с должности уполномоченного по вопросам пропавших без вести
14:01
Экс-главу МИД Китая отстранили от должности из-за внебрачного ребенка в США, - WSJ
13:53
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
13:46
ДТП
Среди пассажиров были украинцы: в Австрии в ДТП попал международный автобус
13:37
Украина может запретить импорт продукции из Польши, Венгрии и Словакии, - Шмигаль
13:20
Укрэнерго призвало бизнес готовиться к возможным отключениям света – покупать генераторы и аккумуляторы
13:20
"На кону демократия": Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок
13:12
Международная языковая конвенция наградила "Евровидение" за культурный и общественный вклад
13:10
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ два новых тактических пулеметных комплекса
13:09
Андрей Пленкович
Хорватия заявила, что будет оставаться транзитной страной для украинского зерна, но не будет импортировать его
12:57
Идеальные для бездорожья: Норвегия передаст Украине 50 гусеничных грузовиков М548
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV