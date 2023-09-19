Несуществующее ПО для БПЛА на 3 млн грн: правоохранители разоблачили схему завладения средствами из харьковского бюджета

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении заместитею директора одного из департаментов Харьковского городского совета и частного предпринимателя по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"По данным следствия, "схема" заключалась в том, что частный предприниматель должен выступить разработчиком пакетов программного обеспечения для комплекса беспилотников. Чиновница мэрии должна была их приобрести для Харькова. Однако программа для БПЛА существовала только на бумаге, а ни одного беспилотника на балансе Харьковского городского совета" нет", - говорится в сообщении.

Предприниматель составил письмо и отправил в адрес ХМР о возможности разработки комплекса на базе БПЛА типа "самолет" для мониторинга территории общей площадью до 2000 кв км и соответствующую смету к нему.

Чиновник, достоверно зная, что закупка программного обеспечения для БПЛА не является составной частью задач и мероприятий, предусмотренных городской программой, и его финансирование не предусмотрено бюджетом города на 2022 год, решила замаскировать свои действия путем подмены понятий и внесла в календарный план 7 отдельных мероприятий по закупке программного обеспечения по типу "Внедрение инновационных проектов в Харькове". В частности, о помощи украинским военным в приобретении программ для боевых БПЛА также не шла речь.

По этой схеме в ноябре-декабре 2022 года подозреваемые заключили ряд договоров между городским советом и ФЛП. Эти договоры были полностью профинансированы из харьковского бюджета на общую сумму более 3 млн гривен. Деньги они распределили между собой.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.