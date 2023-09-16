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OPINION

Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы

16 сентября, 2023 суббота
08:46
Мнение Николай Княжицкий

Пока единственным доказательством преступной деятельности Шуфрича, открыто продемонстрированным в медиа, является документ, подписанный Шуфричем и Медведчуком еще в 2014 году

Впрочем, чтобы найти этот документ, можно было не тратиться на обыски. Достаточно просто зайти в интернет. Он был официально обнародован еще в 2014 году, опубликован на сайтах и официально представлен. Удивительно, что и правоохранители и журналисты подают это как новую сенсацию.

Предложения Шуфрича и Медведчука, которые они подавали как свой "путь к миру", с моей точки зрения действительно создавали путь для Путина к захвату Украины. Впоследствии для реализации такой модели Медведчук стал строить в Украине сеть агентов. Вот среди этих агентов уже есть лица, получившие приговоры судов.

Мы с коллегами Сергеем Высоцким и Андреем Левусом даже участвовали и организовывали акции "Медведчук под арест" за немедленное прекращение такой деятельности. За это Медведчук возбудил против нас уголовное дело за покушение на убийство.

Является ли преступной антигосударственная деятельность Шуфрича и Медведчука? Уверен, что да. Но по Медведчуку приговора суда не существует. Его просто обменяли. Не факт, что такой приговор будет по Шуфричу. Вот фото "сенсационного" документа, ссылка на статью, где он давно напечатан (и таких публикаций много), рассказы об акциях против этого документа, в которых я участвовал и цитаты из медиа об уголовном деле после этих акций.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Криминал
Николай Княжицкий
Виктор Медведчук
Нестор Шуфрич
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