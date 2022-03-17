Nestle продолжает работать в РФ, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поговорил с CEO компании Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы в РФ из-за ее войны против Украины, однако они не нашли взаимопонимания
Об этом он написал в твиттере .
"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги уплачены в бюджет страны-террориста - это финансирование убийств беззащитных детей и женщин", - заявил Денис Шмыгаль.
Премьер-министр выразил надежду, что компания изменит свое решение.
- Напомним, компания Nestle приостановила все капитальные инвестиции в Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину.
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