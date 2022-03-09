Nestle приостанавливает все капитальные инвестиции в РФ
Компания Nestle приостановила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину
Об этом сообщает Reuters .
9 марта крупнейшая в мире продовольственная группа Nestle заявила, что приостановила все капитальные инвестиции в РФ из-за ее вторжения в Украину.
Швейцарская группа, уже прекратившая всю рекламу в России, добавила, что продолжит поставлять основные продукты питания в стране.
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