Nestle приостанавливает все капитальные инвестиции в РФ

Об этом сообщает Reuters .



9 марта крупнейшая в мире продовольственная группа Nestle заявила, что приостановила все капитальные инвестиции в РФ из-за ее вторжения в Украину.



Швейцарская группа, уже прекратившая всю рекламу в России, добавила, что продолжит поставлять основные продукты питания в стране.



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