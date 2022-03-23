Nestle останавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как Детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход отвечает нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", – говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. Все средства от продаж будут передаваться организациям по оказанию гуманитарной помощи.

"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которые мы уже направили на поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5800 сотрудников", - добавляют в сообщении.

Напомним, хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestle из-за ее сотрудничества с Россией.

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