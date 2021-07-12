"Несправедливо по отношению к Украине": Зеленский относительно призывов в ЕС к саммиту с Путиным
Президент Владимир Зеленский прокомментировал призывы канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эмманюэля Макрона встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав эту инициативу "несправедливой" по отношению к Украине
Об этом сказал Зеленский в интервью литовскому изданию LRT, передает ЛИГА.Новости.
Комментируя недавнюю встречу президента США Джо Байдена с Путиным, Зеленский отметил, что "это их право" и "это правильно". Он объяснил свою позицию тем, что речь идет о больших странах, между которыми возникло много вопросов. Что касается приглашения Евросоюзом Путина, Зеленский сказал, что не считает это изменой, так как ЕС уже принял решение - встреча не состоится.
В то же время украинский президент назвал соответствующие призывы со стороны Меркель и Макрона "несправедливыми" по отношению к Украине.
"Но я думаю, что это несправедливо. Поскольку это означает, что стоимость любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что после семи лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как раньше", - сказал он.
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