"Несправедливо по отношению к Украине": Зеленский относительно призывов в ЕС к саммиту с Путиным

Об этом сказал Зеленский в интервью литовскому изданию LRT, передает ЛИГА.Новости.



Комментируя недавнюю встречу президента США Джо Байдена с Путиным, Зеленский отметил, что "это их право" и "это правильно". Он объяснил свою позицию тем, что речь идет о больших странах, между которыми возникло много вопросов. Что касается приглашения Евросоюзом Путина, Зеленский сказал, что не считает это изменой, так как ЕС уже принял решение - встреча не состоится.



В то же время украинский президент назвал соответствующие призывы со стороны Меркель и Макрона "несправедливыми" по отношению к Украине.



"Но я думаю, что это несправедливо. Поскольку это означает, что стоимость любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что после семи лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить, как раньше", - сказал он.

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