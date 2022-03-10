Неспособны победить на поле боя оккупанты перешли к "сирийскому" варианту: окружения и террору городов, - Арестович об обстрелах Мариуполя, Харькова, Ахтырки

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает Еспресо.TV .

"Стало понятно, что враг окончательно изменил тактику. Они не в состоянии нанести поражение нашим ВСУ на поле боя, поэтому перешли к так называемому "сирийскому варианту". То есть оцепление и террор больших и малых городов для того, чтобы нанести наибольшее страдание и причинить психологический влияние нашему гражданскому населению", - отметил он.

По словам Арестовича, сейчас наиболее страдающими городами являются: Мариуполь, который просто сравнивают с землей.

"Я думаю, что они пытаются сделать это, чтобы потом показывать его в качестве примера и говорить "смотрите, вы хотите так, как Мариуполь", - сказал политик, добавив, что также страдает Харьков, Ахтырка и Николаев.

Напомним, Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы.