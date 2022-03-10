Неспособны победить на поле боя оккупанты перешли к "сирийскому" варианту: окружения и террору городов, - Арестович об обстрелах Мариуполя, Харькова, Ахтырки
Окружение и террор больших и малых городов враг использует для того, чтобы нанести больше страданий и оказать психологическое влияние населению
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, передает Еспресо.TV .
"Стало понятно, что враг окончательно изменил тактику. Они не в состоянии нанести поражение нашим ВСУ на поле боя, поэтому перешли к так называемому "сирийскому варианту". То есть оцепление и террор больших и малых городов для того, чтобы нанести наибольшее страдание и причинить психологический влияние нашему гражданскому населению", - отметил он.
По словам Арестовича, сейчас наиболее страдающими городами являются: Мариуполь, который просто сравнивают с землей.
"Я думаю, что они пытаются сделать это, чтобы потом показывать его в качестве примера и говорить "смотрите, вы хотите так, как Мариуполь", - сказал политик, добавив, что также страдает Харьков, Ахтырка и Николаев.
- Напомним, Россия вовлекает в войну с Украиной частные охранные фирмы.
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