Неспособность России выявить и уничтожить системы украинского ПВО взорвали способность ее сухопутных войск к наступлению, - разведка Британии

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.



"Неспособность России выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", - говорится в отчете британские разведчики.



Минобороны Великобритании подчеркивает, что, несмотря на то что российские самолеты, уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.



"За последнюю неделю наблюдалась концентрация активности российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, из-за того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", – говорится в отчете британской разведки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb