Неспособность России выявить и уничтожить системы украинского ПВО взорвали способность ее сухопутных войск к наступлению, - разведка Британии
Британская разведка отмечает, что Россия оказалась неспособна уничтожить системы украинского ПВО и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
"Неспособность России выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", - говорится в отчете британские разведчики.
Минобороны Великобритании подчеркивает, что, несмотря на то что российские самолеты, уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.
"За последнюю неделю наблюдалась концентрация активности российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, из-за того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", – говорится в отчете британской разведки.
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