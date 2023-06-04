Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В РФ власти начинают грызться между собой. Это может привести к гражданской войне в России. Украине следует и дальше общаться с союзниками и объяснять, что российская недодержава сама довела себя до этой гибели. Наша же главная задача состоит в том, чтобы способствовать политической трансформации этого государства", - объяснил Брайлян.

Эксперт подчеркнул, что полный распад РФ на отдельные территории может устранить угрозу со стороны Москвы.

"Признаком победы Украины будет полная несостоятельность России для дальнейшей агрессии. По-моему, распад и дезинтеграция России завершит процесс распада СССР. Только полный распад РФ на отдельные территории может ликвидировать угрозу со стороны Москвы. Другого пути для безопасности в регионе просто нет", - добавил он.