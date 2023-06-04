Неспособность РФ к повторной агрессии станет главным признаком победы Украины, - международный обозреватель Брайлян
Международный обозреватель Егор Брайлян считает, что только полный распад РФ на отдельные территории может устранить угрозу со стороны Москвы
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В РФ власти начинают грызться между собой. Это может привести к гражданской войне в России. Украине следует и дальше общаться с союзниками и объяснять, что российская недодержава сама довела себя до этой гибели. Наша же главная задача состоит в том, чтобы способствовать политической трансформации этого государства", - объяснил Брайлян.
Эксперт подчеркнул, что полный распад РФ на отдельные территории может устранить угрозу со стороны Москвы.
"Признаком победы Украины будет полная несостоятельность России для дальнейшей агрессии. По-моему, распад и дезинтеграция России завершит процесс распада СССР. Только полный распад РФ на отдельные территории может ликвидировать угрозу со стороны Москвы. Другого пути для безопасности в регионе просто нет", - добавил он.
- Утром 1 июня российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" опубликовали видео, где рассказали о начале второй фазы рейдов на родину . 2 июня бойцы показали свой танк вблизи Шебекино
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