Об этом 6 июня сообщила гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.

Автор книги – известный детский писатель Сашко Дерманский.

"Сейчас мы работаем над новой книгой Сашка Дерманского о животных "Несокрушимые зверьки". Герои этих историй имеют реальных четырехлапых прототипов, чудом уцелевших в начале вторжения и которых впоследствии выходили, выкормили и приютили наши люди", - написала Орлова.

"Эти истории разбивают и одновременно исцеляют сердце, потому что даже посреди хаоса и боли наши люди продолжают делиться любовью с теми, кто в этом нуждается", - добавила она.

Когда именно выйдет книга, пока неизвестно.