"Несокрушимые зверьки": в Украине готовят к печати книгу о спасенных в начале великой войны животных
В Украине готовят к печати книгу о спасенных в начале полномасштабного вторжения животных. "Несокрушимые зверьки" увидят свет в харьковском издательстве Vivat
Об этом 6 июня сообщила гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.
Автор книги – известный детский писатель Сашко Дерманский.
"Сейчас мы работаем над новой книгой Сашка Дерманского о животных "Несокрушимые зверьки". Герои этих историй имеют реальных четырехлапых прототипов, чудом уцелевших в начале вторжения и которых впоследствии выходили, выкормили и приютили наши люди", - написала Орлова.
"Эти истории разбивают и одновременно исцеляют сердце, потому что даже посреди хаоса и боли наши люди продолжают делиться любовью с теми, кто в этом нуждается", - добавила она.
Когда именно выйдет книга, пока неизвестно.
- 6 июня российские кафиры совершили подрыв Каховской ГЭС , в результате чего произошло затопление ряда населенных пунктов, пострадали животные.
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