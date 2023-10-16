"Несокрушимая": в Вильнюсе робот завершил мурал в поддержку Украины

Об этом пишет Еспресо.TV.

Мурал находится по адресу ул. Юозапавичюса 9, его высота – 25 метров, площадь – 200 квадратных метров. На неофреске изображена Татьяна Дроботя - ее фото изображено на еще одной мурале в поддержку Украины в Вильнюсе. Фото сделала фотоигровка Елена Тита.

Фото: Эвалдас Чинга

"Фотография, легшая в основу мурала, сделана на острове Хортица через неделю после подрыва Каховской ГЭС. Как символ того, что даже созданная российскими террористами масштабная техногенная и экологическая катастрофа не остановит нас. Мы все равно освободим всю нашу землю", - отмечает посольство Украины в Литве.

Великоформатный арт-объект на стену здания был перенесен с помощью уникального робота "Альберт". С 2016 года эстонский художник, инженер и изобретатель Микель Йоала путешествует по миру и украшает стены. Среди его работ – муралы на небоскребах TESLA и Google.

Фото: Скирмантас Лисаускас

"Символично то, что мурал создан здесь, в центре Вильнюса, который носит почетное звание "Город спаситель" за беспрецедентную солидарность, проявленную литовской столицей и всестороннюю помощь украинцам, вынужденно покинувшим Родину", - добавили в посольстве.

Правительство Литвы отметило, что "Несокрушимая" - это общий проект творцов из Литвы, Украины и Эстонии, посвященный несокрушимой решимости народа Украины отстаивать свою свободу.

"Хотя война является разрушительной силой, но в истощенной постоянными бомбардировками Украине не останавливается жизнь, люди живут, работают, учатся, творят. Такая несокрушимая сила Украины и поражает, и вдохновляет всех нас не уставать, продолжать поддерживать эту страну на нелегком пути к победе и помогать ей восстанавливать разрушенное, отныне всем, кто пройдет по набережной Нерис в Вильнюсе, будет напоминать об этом мурал "Несокрушимая", - добавил канцлер правительства Гедре Бальчитите.

В создании нового мурала на набережной реки Нерис свои усилия объединила международная команда, которая в прошлом году создала неофреску "К победе", на так называемом "Доме Москвы" в Вильнюсе. В коллектив вошли: агентство Artscape (Литва), Национальная комиссия Литвы по делам ЮНЕСКО, художественная лаборатория "Kiaurai sienas" (Литва), ОО Postlomograafia klubi (Эстония) и независимые художники из Украины и Литвы (Татьяна Дроботя), Елена .