Несоблюдение на ТВ языкового законодательства угрожает национальной безопасности, - Кремень

Об этом Креминь заявил в эфире 24 канала .

По его словам, трансляция сериалов на русском языке нарушает действующее языковое законодательство, по которому от 16 июля все ленты должны дублироваться на украинском.

"Если исходить из позиции Конституционного суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", - сказал Креминь.

Он отметил, что с нарушителями пытаются бороться, но трансляция лент на русском языке остается системным нарушением.