Несоблюдение на ТВ языкового законодательства угрожает национальной безопасности, - Кремень
Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что демонстрация русскоязычных сериалов и фильмов несет угрозу национальной безопасности Украины
Об этом Креминь заявил в эфире 24 канала .
По его словам, трансляция сериалов на русском языке нарушает действующее языковое законодательство, по которому от 16 июля все ленты должны дублироваться на украинском.
"Если исходить из позиции Конституционного суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", - сказал Креминь.
Он отметил, что с нарушителями пытаются бороться, но трансляция лент на русском языке остается системным нарушением.
- Напомним, 25 июля медиаюрист Али Сафаров заявил, что решение медиагруппы "1 + 1 медиа" демонстрировать фильмы и сериалы на русском языке является грубым нарушением закона .
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