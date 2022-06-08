Несмотря на убедительные заявления канцлера Олафа Шольца, поставки немецкого оружия для Украины до сих пор не происходит, — пишет издание.

"В электронном письме избранным политикам безопасности в среду федеральное правительство сообщило, что на этой неделе "не было никаких дополнений" к оружию, которое должно было поступить в Украину. В результате федеральное правительство не будет показывать обновленный список поставок», – отмечает Der Spiegel.

Обычно, пишет издание, федеральное правительство еженедельно передает обновленный список поставок оружия в спецслужбы. "Эти документы могут увидеть всего несколько евродепутатов, но им даже запрещено делать заметки. Правительство оправдывает это соображениями безопасности, поскольку Россия может атаковать транспорты в Украину, если информация о поставках попадет в открытые источники".

На самом деле, за последние несколько недель в список добавили преимущественно запчасти, — уточнил Der Spiegel. "Между тем канцлер Шольц во вторник публично заявил, что Германия является одним из "важнейших военных поклонников" Украины и поставляет "большое количество" оружия", — резюмирует немецкий журнал.

7 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна делает больше для поддержки Украины, чем почти все государства мира.

29 мая стало известно, что Германия с конца марта 2022 сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия. Однако 1 июня Шольц заявил, что ФРГ передаст Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ожидается, что в июле Украина получит и первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.

Также Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украины. По его словам, страна доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн. патронов, сотню тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин. Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.

В свою очередь, 7 июня в Афинах выразили возмущение неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине.

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