Несмотря на заявления Шольца, Германия не дает оружие Украине, - Der Spiegel
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что только США оказывают большую помощь Украине, чем Германия
Несмотря на убедительные заявления канцлера Олафа Шольца, поставки немецкого оружия для Украины до сих пор не происходит, — пишет издание.
"В электронном письме избранным политикам безопасности в среду федеральное правительство сообщило, что на этой неделе "не было никаких дополнений" к оружию, которое должно было поступить в Украину. В результате федеральное правительство не будет показывать обновленный список поставок», – отмечает Der Spiegel.
Обычно, пишет издание, федеральное правительство еженедельно передает обновленный список поставок оружия в спецслужбы. "Эти документы могут увидеть всего несколько евродепутатов, но им даже запрещено делать заметки. Правительство оправдывает это соображениями безопасности, поскольку Россия может атаковать транспорты в Украину, если информация о поставках попадет в открытые источники".
На самом деле, за последние несколько недель в список добавили преимущественно запчасти, — уточнил Der Spiegel. "Между тем канцлер Шольц во вторник публично заявил, что Германия является одним из "важнейших военных поклонников" Украины и поставляет "большое количество" оружия", — резюмирует немецкий журнал.
- 7 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна делает больше для поддержки Украины, чем почти все государства мира.
- 29 мая стало известно, что Германия с конца марта 2022 сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия. Однако 1 июня Шольц заявил, что ФРГ передаст Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ожидается, что в июле Украина получит и первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.
- Также Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украины. По его словам, страна доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн. патронов, сотню тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин. Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.
- В свою очередь, 7 июня в Афинах выразили возмущение неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное