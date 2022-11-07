Несмотря на заявления "Россия здесь навсегда" оккупанты начали возводить линию обороны вокруг Мариуполя, - мэрия

Об этом заявил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетоны "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона. Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольске. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым", - говорится в сообщении.

По его словам, оккупанты значительно усиливают укрепление вокруг Мариуполя.

"Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому, если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", - написал он.

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, отметил, что россияне начали снимать видео, двигаясь в колоннах, чтобы потом пересмотреть и найти тех, кто фиксирует их перебрасание.

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