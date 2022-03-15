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Война с Россией: хроника
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Несмотря на заявления оккупантов: "Точку-У" по Донецке запустила Россия, - СИТ

15 мартa, 2022 вторник
18:23
война с Россией

Россия запустила "Точку-У" по оккупированному Донецку, а впоследствии обвинила в этом ВСУ

Об этом заявил глава российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, передает НВ.

Аналитик сообщил, что после анализа из открытых источников можно заключить: ракета прилетела со стороны РФ или оккупированных ею территорий.

"Важно то, где располагаются остатки ракеты, именно так называемая ракетная часть, или можно сказать хвостовик. Есть фотографии нескольких ракурсов этой ракетной части. Она лежит на бульваре Шевченко. Ее хвост смотрит на Юго-Восток, а грубо говоря, нос ракеты смотрит на Северо-Запад", - сообщил Левиев.

Он отмечает, что если ракета сохранила траекторию, то она прилетела с территории, контролируемой РФ или террористической организацией "ДНР".

"Мы исследовали множество фотографий использования "Точек-У" в Сирии, в Украине, на Карабахе. Мы не нашли ни одного инцидента, где эта часть ракеты лежала бы иначе. Та самая ракетная часть может немного изменить направление, полететь неровно по линии, а повернуть на 45 градусов максимум. Но общее направление всегда остается одним и тем же. То есть, оно не могло повернуть на 180 градусов. В любом случае оно прилетело с Юго-Востока", - добавили в СIT.

  • Российские пропагандистские СМИ сообщали, что в оккупированном Донецке упала ракета "Точка-У". Там обвинили в авиаударе ВСУ и заявили о якобы гибели 20 человек.

Начало фрагмента о российской "Точке У" в 5:35 в интервью блоггеру Майклу Наки.
 

Донецк
журналисты
Точка-У
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