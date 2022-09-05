Несмотря на заявления министра обороны РФ, Пески остаются украинскими, - руководитель Авдеевского городского ВА Барабаш
Руководитель Авдеевской городской ВА Виталий Барабаш сообщил, что ситуация на Донецком направлении сложная, но Пески держим
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация сложная, но Пески держим. В очередной раз министр обороны РФ заявляет, что Пески их, но на самом деле Пески остаются украинскими. Враг бьет из всего, что есть. Было около трех попыток штурма и 17 массированных обстрелов", - рассказал Барабаш.
По его словам, враг ведет штурмовые действия возле Красногоровки и Каменки.
"Ребята насыпают им. Авдеевка была обстреляна 12 раз, один гражданский человек ранен. Инициатива на нашей стороне, вскоре состоится переломный момент. Мы уже видим, что у врага не хватает людей. Обстрелов становится меньше, потому что работают HIMARS по вражеским складам. Противник плетет по селам ракетами", - добавил Барабаш.
- Американские аналитики убеждены, что новый 3-й армейский корпус не поможет России восстановить темпы наступления на Донбассе, поскольку в основном сформирован из наемников без боевого опыта.
- Вооруженные силы Украины достигли удачно ведущего контрнаступления на западе Херсонской области и закрепились на территории за рекой Северский Донец в Донецкой области
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.24
- Актуальное
- Важное