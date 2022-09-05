Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация сложная, но Пески держим. В очередной раз министр обороны РФ заявляет, что Пески их, но на самом деле Пески остаются украинскими. Враг бьет из всего, что есть. Было около трех попыток штурма и 17 массированных обстрелов", - рассказал Барабаш.

По его словам, враг ведет штурмовые действия возле Красногоровки и Каменки.

"Ребята насыпают им. Авдеевка была обстреляна 12 раз, один гражданский человек ранен. Инициатива на нашей стороне, вскоре состоится переломный момент. Мы уже видим, что у врага не хватает людей. Обстрелов становится меньше, потому что работают HIMARS по вражеским складам. Противник плетет по селам ракетами", - добавил Барабаш.

Американские аналитики убеждены, что новый 3-й армейский корпус не поможет России восстановить темпы наступления на Донбассе, поскольку в основном сформирован из наемников без боевого опыта.

Вооруженные силы Украины достигли удачно ведущего контрнаступления на западе Херсонской области и закрепились на территории за рекой Северский Донец в Донецкой области

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