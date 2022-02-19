Несмотря на завершение учений, российские войска останутся в Беларуси

Об этом 19 февраля заявил государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Александр Вольфович, передает Еспресо.TV со ссылкой на БелТА .



"Обучение – один из этапов завершающей стадии проверки. Сами обучение проведено. Проверка может быть продолжена. Когда, пока решение примет руководитель проверки", - подчеркнул чиновник.



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По словам Вольфович, окончание учений не означает вывод российских войск из территории Беларуси.



"Никто не говорил, что завтра или послезавтра российские военные вернутся в Россию. Завтра завершаются учения "Союзная решимость", а внезапная проверка продолжается. Пока это будет определено главнокомандующими (России и Беларуси - ред.)", - подчеркнул Александр Вольфович.



Справка



На самом деле министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прямо и четко заявил 16 февраля, что российские военные покинут территорию Беларуси после учений.



"Никакого военнослужащего ни одной единицы боевой техники не останется в Беларуси после окончания военных учений", - напоминает слова Макея портал Telegraf.by .



Впрочем, самопровозглашенный белорусский правитель Александр Лукашенко 14 февраля также прокомментировал вывод российских войск из Беларуси. И его ответ был не столь четким.



"Сегодня кричат: "Когда выведете войска (российские из Беларуси – ред.)? Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело", – заявил тогда Лукашенко.

Генштаб РФ разместил на приграничных к Украине территориях России и Беларуси рекордный военный потенциал.

Сегодня, 19 февраля, несмотря на назначенное на завтра, 20 февраля официальное завершение учений, в Гомеле россияне разгружают катера и понтоны . Оттуда, напомним, в Киев можно добраться водным путем.