Несмотря на запрет, Онуфрий провел службу в Лавре

Подтверждение обнародовано на официальном сайте этой религиозной конфессии.

"В своей воскресной проповеди в Киево-Печерской Лавре 2 апреля 2023 года блаженнейший митрополит Онуфрий обратился к верующим, которые в эти дни приходят в обитель, чтобы молитвенно поддержать братию и студентов Духовных школ, которых незаконно пытаются выселить из великой православной святыни всего мира", - говорится в пресс-релизе УПЦ (МП).

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При этом предстоятель призвал сторонников своей церкви продолжать "молитвенное стояние" до Пасхи (16 апреля).

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Кроме того, церковь Московского патриархата показала почти 14-минутное видео с выступлением Онуфрия в Лавре.