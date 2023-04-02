Несмотря на запрет, Онуфрий провел службу в Лавре
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) митрополит Онуфрий в воскресенье, 2 апреля 2023 года, прибыл в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра"
Подтверждение обнародовано на официальном сайте этой религиозной конфессии.
"В своей воскресной проповеди в Киево-Печерской Лавре 2 апреля 2023 года блаженнейший митрополит Онуфрий обратился к верующим, которые в эти дни приходят в обитель, чтобы молитвенно поддержать братию и студентов Духовных школ, которых незаконно пытаются выселить из великой православной святыни всего мира", - говорится в пресс-релизе УПЦ (МП).
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При этом предстоятель призвал сторонников своей церкви продолжать "молитвенное стояние" до Пасхи (16 апреля).
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Кроме того, церковь Московского патриархата показала почти 14-минутное видео с выступлением Онуфрия в Лавре.
- Напомним, договор пользования церковью УПЦ (МП) территорией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" истек 29 марта.
- При этом конфессия отказывается уходить из заповедника.
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