Несмотря на запрет ЕСПЧ: суд РФ разрешил выдать режиму Лукашенко белорусского активиста Казимирова

Об этом сообщает Радио Свобода .



Это произошло, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека экстрадировать Казимирова.



Адвокат активиста Иларион Васильев, комментируя решение российского суда, заявил, что оно незаконно, поскольку Россия ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, согласно которому решение ЕСПЧ по Казимирову обязательно к исполнению для государственных органов. Васильев собирается подавать жалобу. При этом решение об экстрадиции белорусского активиста вступило в силу немедленно.



Как известно, анархист Андрей Казимиров обвиняется в Беларуси в участии в массовых беспорядках во время протестов против режима Александра Лукашенко 9 августа 2020 года. На родине активисту грозит 8 лет лишения свободы.



В Россию Казимиров уехал в конце прошлого года, когда ему стало известно об уголовном преследовании.14 января 2021 года был задержан российской полицией. С тех пор он находился под стражей.

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