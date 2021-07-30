Несмотря на запрет ЕСПЧ: суд РФ разрешил выдать режиму Лукашенко белорусского активиста Казимирова
Российский суд разрешил выдать Беларуси активиста Андрея Казимирова, которого на родине обвиняют в участии в массовых беспорядках
Об этом сообщает Радио Свобода .
Это произошло, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека экстрадировать Казимирова.
Адвокат активиста Иларион Васильев, комментируя решение российского суда, заявил, что оно незаконно, поскольку Россия ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, согласно которому решение ЕСПЧ по Казимирову обязательно к исполнению для государственных органов. Васильев собирается подавать жалобу. При этом решение об экстрадиции белорусского активиста вступило в силу немедленно.
Как известно, анархист Андрей Казимиров обвиняется в Беларуси в участии в массовых беспорядках во время протестов против режима Александра Лукашенко 9 августа 2020 года. На родине активисту грозит 8 лет лишения свободы.
В Россию Казимиров уехал в конце прошлого года, когда ему стало известно об уголовном преследовании.14 января 2021 года был задержан российской полицией. С тех пор он находился под стражей.
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