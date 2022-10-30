Министр обороны Российской Федерации, военный преступник, Шойгу совершил несколько телефонных звонков о возможном использовании Украиной грязного ядерного оружия. Никто ему не поверил, но мы понимаем, с какой целью Шойгу звонил в основные столицы Евроатлантического сообщества - для того чтобы продемонстрировать всю серьезность намерений РФ, речь может идти о применении тактического ядерного оружия.

Это все еще раз подчеркивает то, что россияне верят, что власть происходит от страха. Я убедился в этом, когда сталкивался со многими россиянами во время различных переговоров в течение своей дипломатической карьеры. Но впервые в моей жизни разговоры об использовании ядерного оружия не вызывали особого страха, их не восприняли серьезно, а значит, они оказались контрпродуктивными.

Говоря о так называемой грязной бомбе, я думаю, что сейчас это попытка внушить страх всем нам, что может быть использовано какое-то радиоактивное оружие.

Страны-члены НАТО, трансатлантическое сообщество заявило, что Путин блефует относительно своей готовности применить ядерное оружие. Мы помним, как он сказал: «Я не блефую», поэтому блефует, потому что вы никогда не скажете, что не блефуете, если это действительно так. Шойгу просто пытается найти другой способ запугать всех, чтобы мы нажали на Украину, заставляя ее вести переговоры и заканчивать войну, которую Россия уже проиграла.

Мы понимаем, что прошло заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме. Я не владею информацией, о чем конкретно они там говорили, но в любом случае, мы понимаем, что Путин повергается чрезвычайно мощным ударам и не может выиграть на поле боя с применением конвенционного оружия. Соответственно, возможно, он будет готовить какой-то адский сценарий. Основная задача, чтобы поступил адекватный ответ со стороны Евроатлантического сообщества.

Это справедливая аналогия, и многие американские аналитики утверждают, что мы сегодня ближе к ядерной войне из-за России в Украине, чем когда-либо со времен кубинского кризиса. Мои бывшие коллеги по работе, друзья в Администрации Байдена очень серьезно рассматривают эту угрозу, в поисках надлежащего ответа со стороны НАТО и США. И это важно. Мы уверены, что сдерживание является важным фактором, поскольку мы должны дать адекватный военный ответ, если Путин, не дай Бог, решит применить ядерное оружие. Допускаю, что ответом будет интенсивная конвенционная атака, которая прежде всего будет направлена на российские военные силы, ответственные за столь неслыханное вторжение. Мы можем увидеть очень серьезную атаку США и НАТО по российским группировкам в Украине. В Вашингтоне понимают: если любая страна, в данном случае Россия, переступит порог, который никто не переступал с тех пор, как США применили ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году, то есть,

если любая страна решится на это и не подвергнется неслыханному наказанию, то такая страна непременно применит ядерное оружие снова, а ее пример подхватят другие страны, владеющие таким вооружением.

Так что реакция будет мощной. Меня успокаивают рациональность и спокойствие, с которыми этот вопрос обсуждается в Вашингтоне.

Насколько мы понимаем, Путин хочет оставить за собой оккупированные территории Украины и после этого начинать большой торг. И скорее всего, подобный сценарий может начать реализовываться весной следующего года, потому что прежде Путин хочет совершить огромный геноцидальный акт против украинского населения. В свое время большевики организовали в Украине Голодомор, сейчас Путин может попытаться организовать Холодомор. Они просто уничтожают нашу энергетическую структуру.

Очевидно, что план Путина постоянно меняется. Сначала его план заключался в том, чтобы сменить власть в Киеве, молниеносно, с малыми потерями захватить город, а затем включить Украину в состав России. Все его высказывания о том, что расширение НАТО представляет угрозу для России, были лишь для того, чтобы запутать нас и ослабить нашу решимость сопротивляться и помогать Украине. Этот план провалился, мы это знаем, благодаря удивительной борьбе украинского народа, а также из-за отсутствия у россиян должной подготовки или их неправильных планов. В конце концов Путин начал бомбить украинские войска и города артиллерией большой дальности, тогда США передали Украине HIMARS, артиллерийские дальнобойные системы, которые могли уничтожать российские установки. Тогда и он изменил свой план. Теперь у него нет другой тактики. Он не может победить на поле боя, поэтому все, на что он способен – это пугать нас угрозой ядерного нападения и уничтожением Украины,

причиняя как можно больше боли в надежде, что в конце концов украинский народ сдастся и скажет "мы замерзаем, с нас хватит, давайте оккупируйте нас". Этого никогда не будет.

Если говорить о воздушной бомбардировке, например, о разрушении городов и попытках уничтожить волю нации, будь то нападения Германии на Великобританию или атаки россиян на город Грозный, то подобные удары по мирному населению только укрепляют решимость граждан давать отпор, и это именно то, что мы видим в Украине. Я молюсь о своих друзьях, братьях, сестрах в Украине каждый день. Эта зима будет очень тяжелой, и все же она не будет такой ужасной, а вы, украинцы, будете бороться только сильнее и упорнее. Прибегнет ли Путин к очередному геноцидному акту - Голодомору или Холодомору? Я так не думаю, ведь он всегда рационализировал свои цели. Его цель – восстановить чувство величия России, восстановить Новороссию, то есть включить украинские земли в состав России. Если же он убьет всех людей в Украине, то не будет смысла возвращать эти земли в Россию. Если он попытается разрушить весь мир ядерной атакой, он навсегда войдет в историю, если какая-то история вообще останется, как сумасшедший человек, пытавшийся покончить со всем миром. Это в его планы не входит. Я не психиатр, как и вы, но, кажется, он все время ведет себя рационально и не является сумасшедшим, хотя в этом желании восстановить Новороссию есть определенная мировоззренческая составляющая.

Но здесь ключевой вопрос будет в готовности президента Джозефа Байдена войти в мировую историю, подобно тому, как вошел президент Вудро Вильсон, который озвучил 14 пунктов и весь мир принял подобные требования. И сейчас мы видим переломный момент в истории мира и вопрос, насколько будет готов президент Джозеф Байден сейчас жестко и четко выступить, потому что мы были удивлены, когда прочли письмо от американских сенаторов, от которого они потом открещивались. Но все равно мы понимаем, что Америка сейчас переживает парламентские выборы, до них осталось не так много времени и появляется много странных заявлений со стороны американских политиков.

Байден очень сильно поддерживает Украину и его поддержка не изменится и в дальнейшем. $40 млрд военной помощи Украине помогли украинским солдатам так фантастически и успешно воевать на поле боя. Джо Байден верит в то, за что сражается Украина. Напомним, что при президентстве Обамы тогдашний вице-президент Байден играл ведущую роль в формулировании ответа США на предыдущее вторжение России в Украину. Вопрос в том, что произойдет после промежуточных выборов? Питер Маккарти решил вести политическую борьбу с президентом Байденом в Демократической партии на всех возможных фронтах, включая экономику, и обвинения демократов в том, что они не хотят бороться с преступностью и т.д. Он также обвиняет администрацию Байдена в том, что она тратит слишком много денег на Украину и недостаточно на американский народ. Это дешевый политический трюк, и Маккарти это хорошо знает, но предстоящие выборы являются определенным вызовом. Также есть некоторые демократы, это не Нэнси Пелоси, не топовые демократы, а крайние левые, сформулировавшие письмо, о котором вы упоминаете, фактически еще в июне, то есть до того, как Украине удалось успешно совершить свои контрнаступления под Харьковом и Херсоном. Важно, что как только это письмо было обнародовано, его осудило и отозвало руководство Демократической партии.

Сейчас все американские политики склоняются к тому, чтобы продолжать оказывать мощную поддержку Украине. Хотя не следует думать, что поддержка будет продолжаться вечно. Она будет действительно ощутима до тех пор, пока Украина будет добиваться успехов на поле боя.

И это подтверждается тем, что Украина использует всю эту помощь, чтобы приблизить свою победу. Когда-нибудь придет время и для переговоров. Украина не готова к подобному моменту, ведь отвоевывает собственные территории. В марте, когда Украина была готова к переговорам, Путин не хотел останавливать захват украинских территорий и, в конце концов, проиграл. А теперь он хочет вести переговоры. Здесь на самом деле важна не политика США, а победа Вооруженных Сил Украины и всего украинского общества, всех его волонтеров, которые миллионами разных способов вносят свой вклад в эту войну. Уверяю вас, что поддержка США будет продолжена.

Да, но с другой стороны мы понимаем, что Путин не зря поднимает ставки до небес, угрожая термоядерной катастрофой. Одна из целей – это американское общественное мнение, и мы понимаем, что ситуация в США после выборов может несколько измениться.

Полностью согласен. Путин хочет вести переговоры только для того, чтобы приостановить боевые действия, ведь он проигрывает. Но потом он подготовится, дождется, когда мировой интерес к Украине спадет и снова продолжит войну. Я думаю, что это его цель, ему не нужны настоящие переговоры, которые могли бы разрешить конфликт, он просто хочет приостановить проигрываемую битву, потому что ему нужно время, чтобы перегруппироваться.

Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что будет передано больше систем HIMARS, и администрация Байдена уже об этом заявила. Как мы уже говорили раньше, HIMARS заставили Россию изменить свою тактику и уменьшить артиллерийские удары по позициям украинских военных и городам. Сейчас они на это больше не способны. Они используют беспилотники и ракеты, такие как С-300, которые были перепрофилированы для ударов по наземным целям, потому что в России заканчиваются высокоточные ракеты и из-за санкций она не может изготовить новые.

Что сейчас действительно важно, так это то, что США собираются в ближайшее время передать Украине системы противовоздушной обороны, в частности речь идет о новой серии ракетных комплексов, которые помогут сбивать российские ракеты и беспилотники в небе. Кстати, Украина это очень умело делает, ведь вы уничтожаете около половины российских ракет, которые были направлены на украинские цели, на гражданские цели, российские атаки являются военным преступлением, и могли нанести огромный ущерб. Мы должны доносить до американской общественности всю жестокость Путина, чтобы его постоянно показывали по телевидению в США. Это будет способствовать усилению дальнейшей поддержки обеих политических партий – демократов, республиканцев, а также независимых избирателей США. Даже если политики думают, что они могут улучшить свой рейтинг, нападая на Байдена из-за слишком большой помощи Украине, я не думаю, что такая точка зрения имеет шансы на жизнь, пока Украина продолжает успешно действовать на поле боя и пока Путин продолжает воплощать свои жестокие. намерения, являющиеся военными преступлениями. Что произойдет после промежуточных выборов в ноябре? Никто не знает, что республиканцам удастся отвоевать – одну палату нашего Конгресса, две палаты или, в конце концов, ни одной. Если республиканцы возглавят, или палату представителей, или сенат, они, вероятно, попытаются заработать политические баллы сейчас, и с нетерпением будут ждать президентских выборов 2024 года - следующего большого события в политическом календаре США, пытаясь ослабить Байдена, утверждая, что он слишком заботится об Украине и украинском гражданском населении, а не о населении США. Байден не будет молчать, а результат этой политической борьбы будет зависеть от американского народа и от того, насколько они сами будут продолжать поддерживать народ Украины.

Как в нынешней ситуации может повести себя Пекин? Мы понимаем, что Си Цзиньпин сменил дворец власти в Китае. Это означает не просто то, что он решил пробыть до конца своей жизни новым китайским лидером, возможно, он и не превратится в Мао Цзэдуна, это неважно. Мы понимаем, что он сломал определенный комплекс равновесий, устанавливаемый еще Дэн Сяопином. Мировое сообщество, конечно, отреагирует на это, в частности речь идет об экономике и просто стремительном падении юаня. В данном случае больше всего меня интересует, как сейчас Пекин и обновленный в должности Си Цзиньпин поведут себя в ситуации Российско-Украинской войны, скажет ли, наконец, Китай свое четкое слово, или будет и дальше закрывать глаза на путинские преступления?

Из встречи в Узбекистане, которая прошла несколько недель назад, стало ясно, что ни Си Цзиньпин, ни Моди не собираются оказывать поддержку России в ее войне с Украиной. Они фактически ясно дали понять, что не одобряют то, что делает Россия. И если бы Путин применил ядерное оружие, вы бы увидели конкретное сопротивление Китая. Между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение. Китай не вмешался и не помог России с восточно-западным транзитом в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а остальные страны мира решили не использовать транзит и маршруты через Россию. Китай не вмешивался и не нарушал санкций, наложенных на Россию. Он не наложил санкции, но и не нарушал их. Китай ведь направляет большую часть своей торговли в Центральную Азию и через нее.

Си Цзиньпин действительно нарушил баланс в китайской политике. Он консолидировал власть, приблизившись к уровню Мао Цзэдуна. Он также унизил своего предшественника Ху Цзиньтао, выведя его с партийного съезда Китая. Это была демонстрация большой политической силы Си Цзиньпина. Россия ему не нужна. Россия является младшим партнером в любом партнерстве с Китаем. Незадолго до вторжения России были разговоры о партнерстве без ограничений, но ограничения очевидно есть. Наиболее очевидно то, что Китай не нарушает наложенных на Россию санкций.

Хотел уточнить о роли Ирана и формировании новой оси зла. Мы понимаем, что Иран поставляет России беспилотники, убивающие наших цивильных граждан. Сейчас Иран пообещал поставлять России и баллистические ракеты разной дальности. Соответственно, как, на ваш взгляд, может сыграть Иран в нынешней ситуации, потому что Путин, как ни странно, стремится не к сворачиванию, не к локализации войны, а наоборот, к интернационализации войны и конфликта. И соответственно, мы понимаем, что история об Иране – это не только о правах человека, это об иранской ядерной программе, и насколько я понимаю, Путин сигнализирует всему миру, что да, у нас есть определенные секреты, которыми мы можем отблагодарить режим аятолл.

Обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами, Путин обнажает перед миром свое отчаяние. У него заканчивается собственное оружие, и он вынужден просить помощи у находящейся в международной изоляции страны. Он пытается интернационализировать конфликт, но в данном случае действует больше по тактической необходимости и собственному стратегическому видению.

У Ирана много собственных проблем. Весь мир наблюдает за возглавленным женщинами и девушками протестным движением, которое дестабилизирует ситуацию по всей стране. Кажется, джин вырвался из бутылки, и режиму очень трудно справиться с протестами. Сегодня я слушал репортаж, в котором говорилось, что подобно тому, как иранские эксперты разъясняют России, как лучше использовать иранские беспилотники, российские сотрудники служб безопасности сейчас работают в Иране, пытаясь помочь иранскому правительству с подавлением протестов.

Я думаю, что если Иран продолжит военную поддержку России, если он предоставит России баллистические ракеты, тогда мы увидим более жесткие санкции, повторно введенные не только США, но и Европой. Кроме того, мы увидим, как изменится полемика, идущая в Вашингтоне с тех пор, как Барак Обама не поддержал Зеленую революцию в Иране более десяти лет назад. Думаю, Вашингтон поддержит протестующих, оказывая им активную помощь с вероятной целью дестабилизации Ирана. Следовательно, Иран имеет ограничения относительно того, насколько далеко он может заходить в своей позиции против Украины, поддерживая Россию.