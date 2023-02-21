Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Главнокомандующий Залужный доложил по поводу общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударов по нашим позициям. Конечно, особые эмоции вызывают доклады относительно Донетчины, Луганщины. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и не знает" потерь.

Генерал Сырский доложил о Бахмутском и Лиманском направлениях. Жестокие бои. Принципиальные бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят. Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже со слезоточивыми гранатами.

Но очень важно: несмотря на все давление на наши силы линия фронта перемен не претерпела. Я благодарю за это всех наших бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления", - рассказал президент.

Были на Ставке доклады и других командующих и руководителей сил обороны и безопасности. Наев, "Север" и ОСУВ "Одесса", Москалев. Ситуация без существенных изменений.

"Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – по поводу реальной ситуации российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Внешняя разведка. Служба безопасности Украины. Силы МВД и Нацгвардии, пограничная служба. Министр обороны. Другие представители правительства. Держим полное внимание к каждой детали нашего плана обороны и амбиций врага", - добавил Зеленский.