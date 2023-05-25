Несмотря на возобновление зернового соглашения: Россия блокирует 28 кораблей
РФ блокирует вход 28 кораблей в порт Пивденный в Одесской области - это нарушение обязательств российской стороны в рамках Черноморской зерновой инициативы
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"После неоднократных угроз выйти из Черноморской зерновой инициативы теперь Россия отказывается разрешить 28 кораблям вход в порт Пивденный, один из трех портов, определенных соглашением для экспорта продовольствия. Это явное нарушение ее обязательств", - написала она.
Бринк подчеркнула, что Россия должна прекратить препятствовать деятельности этой жизненно важной инициативы.
- Народный депутат Юлия Клименко убеждена , что только Военно-Морские силы Украины могут обеспечить бесперебойную и безопасную работу зернового коридора.
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