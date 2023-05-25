Несмотря на возобновление зернового соглашения: Россия блокирует 28 кораблей

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"После неоднократных угроз выйти из Черноморской зерновой инициативы теперь Россия отказывается разрешить 28 кораблям вход в порт Пивденный, один из трех портов, определенных соглашением для экспорта продовольствия. Это явное нарушение ее обязательств", - написала она.

Бринк подчеркнула, что Россия должна прекратить препятствовать деятельности этой жизненно важной инициативы.