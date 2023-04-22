Экономическая ситуация

Согласно опросу предприятий, проведенному Национальным банком в I квартале 2023 года, бизнес, несмотря на активные боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры, продолжает смягчать свои негативные оценки как по собственному развитию, так и по объемам производства товаров и услуг в Украине на последующие 12 месяцев.

Так, индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 91,2% по сравнению с 83,5% в IV квартале 2022 года. Улучшение оценок произошло у предприятий практически всех видов экономической деятельности, кроме строительства и торговли, а также по всем составляющим индекса.

Также в следующие 12 месяцев бизнес ожидает:

сокращение объемов производства товаров и услуг существенно более низкими темпами: баланс ответов – "минус" 16.7% (в IV квартале 2022 года – "минус" 32.3%);

более низкую инфляцию – рост потребительских цен на 20.7% (в предыдущем квартале – 23.3%);

незначительное ослабление девальвационных процессов – среднее значение обменного курса – 42.18 грн/долл. США (в IV квартале 2022 года – 42.59 грн/долл. США).

В то же время, несколько повысились ожидания предприятий относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время. Главным сдерживающим фактором привлечения кредитных ресурсов остаются слишком высокие ставки по кредитам, однако оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам продолжают снижаться.

Главным сдерживающим фактором привлечения кредитных ресурсов остаются слишком высокие ставки по кредитам, однако оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам продолжают снижаться.

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Господствующим фактором, сдерживающим развитие предприятий, остаются военные действия и их последствия. Заметно ослабло влияние фактора "значительные колебания курса гривны по отношению к другим валютам".

Наиболее обсуждаемым событием последних дней стали односторонние запреты Польши, Венгрии и Словакии на импорт аграрной продукции из Украины. Хотя событие получило широкую медийную огласку, количественные оценки последствий таких действий практически отсутствуют. Через год после вторжения Украина экспортировала через сухопутную границу с Польшей около 10% своей агропродукции и еще около 6% через венгерскую границу, транзит через соседние страны открывал доступ к портам Нидерландов, стран Балтии и Дуная. В то же время в стоимостном измерении поставки в страны Европейского Союза составили 13.1 млрд долл., то есть 56% всего аграрного экспорта (например экспорт пшеницы вырос более чем в 10 раз до 4 млн тонн).

Таким образом, в случае общего сокращения поставок на треть (как из-за ограничения импорта, так и транзита в другие страны ЕС) потери для Украины могут составить около 4-4.5 млрд дол. США в год или около 350 млн. дол. США в месяц. Хотя Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции, который должен заработать ночью с 20 на 21 апреля 2023 года, уровень социального напряжения вряд ли снизится к моменту стабилизации цен. Следовательно, в краткосрочной перспективе "политические риски" блокирования транзита и экспорта будут сохраняться.

В стоимостном измерении поставки в страны Европейского Союза составили 13.1 млрд долл., то есть 56% всего аграрного экспорта (например экспорт пшеницы вырос более чем в 10 раз до 4 млн тонн)

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Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 18.04.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 10,9 млрд. гривен на сроки от 1 до 2-х лет по ставкам от 18,5% до 19,6% (на уровне предыдущего аукциона). Наибольшая сумма была привлечена за бенчмарк-ОВГЗ с погашением в апреле 2025 года (6,3 млрд грн). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,3%.

С учетом плановых погашений объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю вырос на 2,6 млрд гривен путем увеличения объема ОВГЗ в портфелях банков (+358 млн грн), юридических лиц (+646 млн грн), физических лиц (+964 млн грн) ) и нерезидентов (+634 млн грн).

По сообщению Министерства финансов, общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за январь-март 2023 составила 636,3 млрд грн. В марте расходы составили 225,2 млрд гривен . В структуре расходов больше всего направлено 276,4 млрд грн (в марте – 87,4 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 43,4% от общего объема расходов, затраченных за январь – март 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 216 млрд грн (в марте – 67,3 млрд грн). 154 млрд грн (в марте – 54,6 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,2% от общего объема расходов. В том числе 105 млрд. грн. – для поддержки Вооруженных Сил Украины. 135,9 млрд грн (в марте – 48,6 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 21,4% от общего объема расходов. В том числе 68 млрд грн – трансферт Пенсионного фонда, 48,9 млрд грн – для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан для поддержки малообеспеченных семей. 35,3 млрд грн (в марте – 15,9 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,5% от общего объема; 24,2 млрд грн (в марте – 11,5 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 3,8% от общего объема.

Валютный рынок

Умеренное преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением на межбанковском рынке обусловило продажу иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка в объеме 243 млн. долларов США (по сравнению со 125 млн. долларов неделей ранее).

Поддержку обменному курсу гривни к доллару США обеспечивает достаточность международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 апреля 2023 г. составили 31,9 млрд долларов США (+10,4% или +3 млрд долларов США в месяц). Их увеличение в марте явилось результатом увеличения поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте. Чистая продажа валюты НБУ в марте снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн дол. США – до 1 668,9 млн дол. США.

Поддержку обменному курсу гривни к доллару США обеспечивает достаточность международных резервов Украины, по состоянию на 1 апреля 2023 года составлявших 31,9 млрд долларов США (+10,4% или +3 млрд долларов США в месяц). Их увеличение в марте явилось результатом увеличения поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте

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Финансовый сектор

По оперативным данным Национального банка объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и домохозяйствам, в марте сокращался во всех валютах. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору сократились на 1,7% в месяц, в иностранной валюте – на 1,2%. Кредитование домохозяйств в марте сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. В то же время остатки на гривневых счетах корпораций в марте выросли на 3,1%, население – на 0,8%; в иностранной валюте – соответственно на 5,2% и 0,1%. При этом ставки по новым гривневым депозитам в марте выросли на 1,3% - для корпоративного сектора и на 0,6% - для домохозяйств.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) вырос за неделю до почти 600 млрд гривен, в том числе около 2/3 (или 400 млрд грн) размещено в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков и увеличение гривни в обращении вне банков уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Краткосрочные ставки на денежном рынке находятся на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Направления ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 507 льготных кредитов на общую сумму около 2,1 млрд грн. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 24,7 тысяч на общую сумму более 99 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, подавляющее большинство кредитов предоставлялось в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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