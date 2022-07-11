Несмотря на войну: Укрзализныця выплатила купон по своим евробондам
Укрзализныця расплатилась с инвесторами в свои еврооблигации и выплатила $36 млн, несмотря на войну
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в телеграм.
"Заплатили сегодня второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям, $36 млн", – написал он.
Международное агентство Fitch прогнозировало, что госкомпания справится с выплатой купонов по еврооблигациям в июле, поскольку имеет достаточные резервы, хотя война России против Украины, несомненно, повлияла на положение дел в компании.
- Напомним, во время войны Укрзализныця оставит цену на билеты неизменной.
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