Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин в телеграм.

"Заплатили сегодня второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям, $36 млн", – написал он.

Международное агентство Fitch прогнозировало, что госкомпания справится с выплатой купонов по еврооблигациям в июле, поскольку имеет достаточные резервы, хотя война России против Украины, несомненно, повлияла на положение дел в компании.

Напомним, во время войны Укрзализныця оставит цену на билеты неизменной.

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