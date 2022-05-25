Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Мнение населения относительно правильности направления, в котором идут дела в стране, почти не изменилось – абсолютное большинство (79%) дает одобрительный ответ.

В период войны значительно улучшились оценки эффективности украинского государства. Если в конце 2021 года только 5% считало, что центральные органы власти справлялись почти со всеми своими обязанностями, то в мае 2022 года их количество возросло до 54%. Симметрично уменьшилась группа тех, кто считает, что власти почти не справляются со своими обязанностями — с 44% до 4%.

Несмотря на войну в стране, улучшились и оценки условий жизни для большинства населения Украины. Абсолютное большинство (59%) сейчас считают, что условия являются удовлетворительными (против 34% в конце 2021 года). Ощутимо уменьшилось и количество тех, кто оценивает соответствующие условия как в общем-то плохие — с 53% до 28%.

Значительные положительные изменения произошли с мыслями о будущем Украины. Ощутимо уменьшилось как число тех, кто считает, что ситуация не будет изменяться (с 38% до 13%), так и количество тех, кто считает, что ситуация будет ухудшаться (с 35% до 7%). При этом значительно возросло количество оптимистов: с 13 до 76%. С точки зрения регионального и возрастного разделения ответы достаточно однородны – все регионы верят в лучшее будущее Украины.

Опрос проводился 18-19 мая во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

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