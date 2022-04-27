Несмотря на войну к Дія. City присоединились более 200 компаний

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмм.



"Несмотря на войну, компании развиваются и присоединяются к уникальному правовому и налоговому пространству Дія.City. Сегодня резидентами стали более 200 международных и украинских ІТ-компаний", - написал он.



В апреле к Дія.City присоединились одна из крупнейших ІТ-компаний в сфере электронной коммерции Evo, разработчик популярных приложений Readdle, образовательная платформа для поиска репетиторов Preply, разработчик 3d-визуализаций интерьеров и ландшафтов Archivizer, компания с фокусом на ПО для агробизнеса AgriChain, а также bru.digital — международная команда художников компьютерной графики, разработчиков, дизайнеров.

Ранее к спецрежиму присоединились такие компании как Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve и Rozetka.