Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" в Фейсбуке.

Как сообщается в сообщении, экспорт украинской молочной продукции вышел на довоенный уровень.

"Молочная отрасль Украины в 2022 году показывает невероятные результаты своей работы на внешних рынках: имея огромные проблемы с логистикой за восемь месяцев экспорт молочной продукции достиг прошлогоднего уровня и составляет 59,4 тыс. тонн. За август месяц торговля молочной продукцией за границу составила 12, 7 тыс. тонн, что в 2 раза больше, чем в 2021 году. Этот месячный показатель объема торговли – самый большой за весь 2022 год", - пишет УКАБ.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопко, летом торговля отечественными молочными продуктами стремительно активизировалась.

"Суммарно за июнь-август было экспортировано 31,5 тыс. тонн, что составляет 52% фактического экспорта за первые восемь месяцев 2022 года, а также на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшими импортерами украинской продукции Молдова – 4,4 тыс. тонн, Польша – 2,4 тыс. тонн, Китай – 900 тонн.

По информации УКАБ, импорт молокопродуктов постепенно сокращается. По данным организации, в течение 8 месяцев было импортировано 42,3 тыс. тонн, что на 37% меньше, чем в прошлом. За август ввезено в Украину 5 тыс. тонн молочных продуктов, больше всего по объемам поставок – сыров всех видов (3,1 тыс. тонн).

“За январь-август сальдо ( разница между доходами и расходами, - ред. ) внешней торговли пассивно и составляет -$2,3 млн. Если в сентябре темпы экспорта останутся такими же как и в августе, то сальдо внешней торговли может быть уже активным и общая торговля будет более позитивной для работы отрасли”, - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября сельское хозяйство Украины понесло $4,3 млрд прямых и $23,3 млрд косвенных убытков в результате полномасштабной агрессии РФ.

Урожай примерно в 50 млн тонн зерновых ожидают в Украине в этом году. Это вдвое меньше, чем в 2021 году, но этого достаточно.

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