Несмотря на уничтоженные 60% инфраструктуры Бахмута, там все еще находятся до 10 тыс. жителей – Кириленко
Инфраструктура Бахмута уничтожена на 60%, однако, несмотря на обстрелы, отсутствие газо- и водоснабжения, в городе все еще находятся до 10 тысяч жителей
Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Весь мир уже видел те фото, в каком ужасном состоянии сейчас находятся дома Бахмута, имеющие историческую ценность, здания заведений культуры", - сказал он и подчеркнул, что "это касается всех прифронтовых населенных пунктов, больших и маленьких".
По словам Кириленко, несмотря на то, что власти предоставили гражданским все возможности для эвакуации, в Бахмуте все еще находятся около 10 тысяч жителей. Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что в настоящее время восстановление центрального газо- и водоснабжения Бахмута невозможно, но в городе работают Пункты несокрушимости. Кроме того, людям предоставили металлические печи и генераторы.
- 9 декабря глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщал, что в Славянск, несмотря на угрозу обстрелов, массово возвращаются люди. Сейчас там более 40 тысяч жителей.
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