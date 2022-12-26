Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Весь мир уже видел те фото, в каком ужасном состоянии сейчас находятся дома Бахмута, имеющие историческую ценность, здания заведений культуры", - сказал он и подчеркнул, что "это касается всех прифронтовых населенных пунктов, больших и маленьких".

По словам Кириленко, несмотря на то, что власти предоставили гражданским все возможности для эвакуации, в Бахмуте все еще находятся около 10 тысяч жителей. Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что в настоящее время восстановление центрального газо- и водоснабжения Бахмута невозможно, но в городе работают Пункты несокрушимости. Кроме того, людям предоставили металлические печи и генераторы.

9 декабря глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщал, что в Славянск, несмотря на угрозу обстрелов, массово возвращаются люди. Сейчас там более 40 тысяч жителей.

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