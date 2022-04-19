Об этом сообщает Anadolu Agency.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече представителей иностранных дипмиссий в Анкаре, сказал, что "достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества".



Эрдоган также с сожалением констатировал, что зверства против мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через посредство Анкары. "Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", - сказал он.



Эрдоган выразил уверенность, что мирное разрешение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, президент Франции Макрон считает , что определив "красные линии" в войне России и Украины, Париж станет участником конфликта.

Премьер-министр Италии заявил , что парламент страны согласился поставлять оружие в Украину.

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