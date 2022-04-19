Несмотря на то, что переговоры заморожены, Турция продолжит бороться за мир в Украине, - Эрдоган
Президент Турции уверяет, что его страна будет прилагать усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения мира между Москвой и Киевом
Об этом сообщает Anadolu Agency.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече представителей иностранных дипмиссий в Анкаре, сказал, что "достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества".
Эрдоган также с сожалением констатировал, что зверства против мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через посредство Анкары. "Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", - сказал он.
Эрдоган выразил уверенность, что мирное разрешение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.
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