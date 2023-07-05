Несмотря на то, что нас не "зарядили" современным оружием, мы уже на подступах к Клещиевке и Бахмуту, - командир 2-го штурмового батальона Кухарчук
Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук отметил, что отсутствие современного оружия на Бахмутском направлении тормозит продвижение Сил обороны Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Контрнаступательные действия со стороны ВСУ происходят уже почти 2 месяца. Наверное, эти действия происходят не теми темпами, которые ожидают люди, наблюдающие за наступлением по телевидению. Учитывая то, что нас, как некоторые бригады, не "зарядили" современной западной техникой, не предоставили новые образцы Bradley, Leopard, мы воюем тем, с чем зашли на Бахмутское направление еще в январе прошлого года, в связи с этим продвижение не может происходить так быстро, как этого кто-то хотел бы. Но между тем мы уже на подступах к Клещиевке, мы на подступах к Бахмуту", - подчеркнул Кухарчук.
По словам командира 2-го штурмового батальона, украинские защитники имеют целью освободить все оккупированные украинские территории.
"У нас нет цели взять Клещиевку, Бахмут и еще какой-то населенный пункт. У нас есть цель продвинуться как можно дальше и освободить все украинские территории. И мы для этого все будем делать", - подчеркнул Кухарчук.
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