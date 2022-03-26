Несмотря на танки в окрестностях Славутича, на митинг за Украину на главную площадь города выходит все больше жителей

Об этом сообщает Энергоатом.



В субботу, 26 марта, горожане устроили мирный протест. Несмотря на то, что в город прорываются вражеские танки, все больше людей выходит на главную площадь. Они вместе растянули огромное украинское знамя.





Фото: Энергоатом

Напомним, городские власти Славутича 25 марта запретили жителям передвигаться по городу из-за работы снайперов.

24 марта Энергоатом сообщал о попытках российских оккупационных войск взять штурмом город Славутич и видит угрозу артобстрела. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Жители Славутича вышли на акцию за Украину. В то время под городом стоит колонна танков и пехота. Стреляют по блокпостам вокруг города. Взрывной волной достается и некоторым домам в Славутиче - выбивает окна и разрушает кровлю крыши", - говорится в сообщении Энергоатома.