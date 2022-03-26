Несмотря на танки в окрестностях Славутича, на митинг за Украину на главную площадь города выходит все больше жителей
Жители Славутича на Киевщине вышли на митинг за Украину. В город прорываются вражеские войска
Об этом сообщает Энергоатом.
В субботу, 26 марта, горожане устроили мирный протест. Несмотря на то, что в город прорываются вражеские танки, все больше людей выходит на главную площадь. Они вместе растянули огромное украинское знамя.
"Жители Славутича вышли на акцию за Украину. В то время под городом стоит колонна танков и пехота. Стреляют по блокпостам вокруг города. Взрывной волной достается и некоторым домам в Славутиче - выбивает окна и разрушает кровлю крыши", - говорится в сообщении Энергоатома.
Фото: Энергоатом
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