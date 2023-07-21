Об этом Залужный сообщил в telegram .

"Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий по деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины - Герои", - написал Залужный.

Он добавил, что отдельно обсудил с Милли вопросы поставки военной помощи Украине, в частности, техники и боеприпасов.

"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", - подытожил Залужный.