"Несмотря на сверхсложные минные поля и противотанковые заграждения, ВСУ методически уничтожают врага": Залужный рассказал Милли о ситуации на поле боя
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 июля провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли
Об этом Залужный сообщил в telegram .
"Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий по деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины - Герои", - написал Залужный.
Он добавил, что отдельно обсудил с Милли вопросы поставки военной помощи Украине, в частности, техники и боеприпасов.
"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", - подытожил Залужный.
- 15 июля Валерий Залужный заявил , что Украина будет использовать оружие собственного производства, чтобы совершать удары по территории России.
- В том же интервью главнокомандующий ВСУ подчеркнул , что Украина уволит временно оккупированный Крым сразу, когда на это появятся ресурсы.
- Также он рассказал, как в 2019 году, когда он приезжал в Брюссель на саммит НАТО, его задержал Интерпол.
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