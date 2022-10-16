Несмотря на советские мифы, первым фронтом УПА был антинацистский, - Вятрович

Об этом эксклюзивно для проекта Еспресо "НЕ ИСТФАК" рассказал исследователь УПА, историк и народный депутат Владимир Вятрович.

По его словам, кремлевская пропаганда до сих пор распространяет мифы о коллаборационизме украинской повстанческой армии, несмотря на то, что УПА начала твориться в конце 1942-го года - тогда, когда вся территория Украины была оккупирована нацистами. Следовательно, повстанческая борьба украинцев началась как раз против нацистов. Антинацистский фронт стал первым в борьбе украинских повстанцев.

Вятрович отметил, что последовательными были в этом нарративе как советские пропагандисты, так и современные.

«Это совершенно не случайно. Это вписывается в более широкий имперский российский нарратив о том, что любая борьба украинцев за независимость – это обязательно предательство. Начиная со времен Мазепы и мазепинцев, через петлюровцев, и очевидно, что бандеровцы еще недавно были последние в цепочке этих борцов за свободу Украины. Потому они считались главным объектом российской пропаганды и осуждения», - сказал историк.