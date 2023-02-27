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Несмотря на сопротивление Индии, война в Украине будет основной темой на встрече глав МИД стран G20, – Reuters

27 февраля, 2023 понедельник
14:03
Мир

На этой неделе в индийском Нью-Дели состоится встреча глав МИД. Российская агрессия в Украине станет там главной темой, несмотря на сопротивление Индии

Об этом пишет Reuters .

Встреча министров иностранных дел G20 1-2 марта состоится через несколько дней после встречи глав финансов блока в Бангалоре, где они спорили об осуждении России за войну, не смогли прийти к консенсусу по совместному заявлению и согласились на итоговый документ.

Результат был аналогичен саммиту G20 на Бали в ноябре прошлого года, когда Индонезия также опубликовала итоговую декларацию, признающую разногласия.

В июле прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров оставил встречу министров иностранных дел G20 на Бали после того, как Запад решительно осудил войну против Украины .

Россию на встрече в Нью-Дели будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В мероприятии примут участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "Большую двадцатку", и многосторонние организации.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди хочет сосредоточить внимание на встрече на таких вопросах, как изменение климата и задолженность развивающихся стран, заявил представитель министерства иностранных дел Индии, говоривший на условиях анонимности. Индия не хочет, чтобы тема войны в Украине доминировала на мероприятии, но это будет главным пунктом повестки дня, сказал чиновник.

Новости
Украина
Индия
война с Россией
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