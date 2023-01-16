Такие данные по состоянию на 16 января приводит британская разведка .

"На протяжении выходных продолжались интенсивные боевые действия в секторах Кременной и Бахмута на донбасском фронте. По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные силы Украины почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре, севернее Бахмута, в условиях постоянных атак группы "Вагнера", - говорится в сообщении.

В то же время вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложным комплексом локальных атак и контратак в лесной местности.

"Впрочем, вооруженные силы Украины продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восточную окраину города Кременная", - отметили в британской разведке.

15 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила битву за Донбасс принципиальной для себя, бои за Бахмут и Соледар продолжаются непрерывно.

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