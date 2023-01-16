Несмотря на штурм вагнеровцев ВСУ удерживают позиции в Соледаре и постепенно продвигаются в сторону Кременной, - британская разведка
Вооруженные силы Украины "почти бесспорно" сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области и постепенно продвигаются в сторону Кременной Луганской области
Такие данные по состоянию на 16 января приводит британская разведка .
"На протяжении выходных продолжались интенсивные боевые действия в секторах Кременной и Бахмута на донбасском фронте. По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные силы Украины почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре, севернее Бахмута, в условиях постоянных атак группы "Вагнера", - говорится в сообщении.
В то же время вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложным комплексом локальных атак и контратак в лесной местности.
"Впрочем, вооруженные силы Украины продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восточную окраину города Кременная", - отметили в британской разведке.
- 15 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила битву за Донбасс принципиальной для себя, бои за Бахмут и Соледар продолжаются непрерывно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 42.05Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное