Об этом пишет The Associated Press.

"Associated Press обнаружило, что более 3600 партий древесины, металлов, каучука и других товаров прибыли в порты США из России с тех пор, как в феврале она начала запускать ракеты и авиаудары по своему соседу. Это значительное падение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда поступило около 6000 отправлений, но это все равно достигает более 1 миллиарда долларов США в месяц", — пишет АР.

"Когда мы вводим санкции, это может нарушить мировую торговлю. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы подумать о том, какие санкции оказывают наибольшее влияние, в то же время позволяя глобальной торговле работать", — сказал агентству Джим О'Брайен, возглавляющий Управление координации санкций. Государственный департамент США.

Эксперты говорят, что мировая экономика настолько переплетена, что санкции должны быть ограничены во избежание повышения цен на и без того нестабильном рынке.

"Хотя некоторые американские импортеры ищут альтернативные материалы в других местах, другие говорят, что у них нет выбора. Что касается импорта древесины, то в густых березовых лесах России выращивают настолько твердую, прочную древесину, что большинство американской деревянной мебели для классов и большинство домашние полы изготавливаются из нее. Контейнеры с российскими товарами — крупой, обувью для тяжелой атлетики, снаряжением для майнинга криптовалют и даже подушками — прибывают в порты США почти каждый день", — отмечают журналисты АР.

Некоторые российские товары администрация Джо Байдена не только не планирует запрещать, но и поощряет покупать – речь идет, прежде всего, о химических удобрениях, которых с начала вторжения РФ в Украину прибыло более 100 партий. Энергоресурсы из России в США до сих пор поставляются из-за того, что некоторым компаниям разрешили завершить действующие контракты, прежде чем отказываться от российских энергоносителей.

25 августа Bloomberg сообщило, что европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

10 августа в ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ. Европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.

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