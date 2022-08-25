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Несмотря на санкции, Россия зарабатывает на торговле с США $1 млрд ежемесячно, - The Associated Press

25 августа, 2022 четверг
22:48
Экономика

Через полгода после вторжения в Украину Россия поставляет в Соединенные Штаты товары на миллиард долларов ежемесячно

Об этом пишет The Associated Press.

"Associated Press обнаружило, что более 3600 партий древесины, металлов, каучука и других товаров прибыли в порты США из России с тех пор, как в феврале она начала запускать ракеты и авиаудары по своему соседу. Это значительное падение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда поступило около 6000 отправлений, но это все равно достигает более 1 миллиарда долларов США в месяц", — пишет АР.

"Когда мы вводим санкции, это может нарушить мировую торговлю. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы подумать о том, какие санкции оказывают наибольшее влияние, в то же время позволяя глобальной торговле работать", — сказал агентству Джим О'Брайен, возглавляющий Управление координации санкций. Государственный департамент США.

Эксперты говорят, что мировая экономика настолько переплетена, что санкции должны быть ограничены во избежание повышения цен на и без того нестабильном рынке.

"Хотя некоторые американские импортеры ищут альтернативные материалы в других местах, другие говорят, что у них нет выбора. Что касается импорта древесины, то в густых березовых лесах России выращивают настолько твердую, прочную древесину, что большинство американской деревянной мебели для классов и большинство домашние полы изготавливаются из нее. Контейнеры с российскими товарами — крупой, обувью для тяжелой атлетики, снаряжением для майнинга криптовалют и даже подушками — прибывают в порты США почти каждый день", — отмечают журналисты АР.

Некоторые российские товары администрация Джо Байдена не только не планирует запрещать, но и поощряет покупать – речь идет, прежде всего, о химических удобрениях, которых с начала вторжения РФ в Украину прибыло более 100 партий. Энергоресурсы из России в США до сих пор поставляются из-за того, что некоторым компаниям разрешили завершить действующие контракты, прежде чем отказываться от российских энергоносителей.

  • 25 августа Bloomberg сообщило, что европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.
  • 10 августа в ЕС и Британии вступило в силу эмбарго на уголь из РФ. Европейское эмбарго нанесет России примерно €8 млрд потерь дохода в год и повлияет почти на четверть ее импорта угля.

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