Об этом сообщает Reuters.

Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу этого возражать", - ответил он на вопросы подкомитета Сената по Европе и сотрудничества в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Издание пишет, что США и ЕС договорились о запрете импорта российской нефти. Эти шаги отрицательно сказались на ее продаже, однако привели к росту мировых цен. По словам Хохштайна, рост спроса на нефть после пандемии COVID-19 оказался гораздо выше, чем кто-либо предполагал.

В то же время Россия нарастила продажи нефти Индии и Китаю. Хохштайн также высоко оценил санкции ЕС по страхованию танкеров с российской нефтью.

"Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы никто не наживался", - добавил он.

Отметим, что США и страны-партнеры обсуждают возможность установления максимальной цены на закупаемую в России нефть.

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