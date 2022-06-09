Несмотря на санкции, Россия зарабатывает на энергоносителях больше, чем до войны с Украиной, - Госдеп
Сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.
"Я не могу этого возражать", - ответил он на вопросы подкомитета Сената по Европе и сотрудничества в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.
Издание пишет, что США и ЕС договорились о запрете импорта российской нефти. Эти шаги отрицательно сказались на ее продаже, однако привели к росту мировых цен. По словам Хохштайна, рост спроса на нефть после пандемии COVID-19 оказался гораздо выше, чем кто-либо предполагал.
В то же время Россия нарастила продажи нефти Индии и Китаю. Хохштайн также высоко оценил санкции ЕС по страхованию танкеров с российской нефтью.
"Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы никто не наживался", - добавил он.
- Отметим, что США и страны-партнеры обсуждают возможность установления максимальной цены на закупаемую в России нефть.
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