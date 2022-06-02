Несмотря на санкции, Россия получит $285 млрд дохода от нефти и газа в текущем году, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

"Добавьте в это другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных в рамках санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за санкций из России идут корпоративные гиганты, российская экономика теряет миллиарды долларов и стремится к глубокой рецессии. Но, несмотря на это, президент РФ Владимир Путин может пока игнорировать эти убытки.

Это связано с тем, что его казна переполнена доходами от сырьевых товаров, которые стали более прибыльными, чем когда-либо, благодаря скачку мировых цен, частично вызванному войной в Украине.

По оценкам Bloomberg Economics, доходы России от нефти и газа в текущем году составят около 285 миллиардов долларов. Это превысит показатель 2021 года более чем на одну пятую.

Напомним, Италия увеличила импорт российской нефти , несмотря на эмбарго. Кроме того Германия и Италия разрешили своим компаниям платить за газ рублями. Итальянское правительство получило разъяснение от Еврокомиссии, как покупать российский газ без нарушения санкций, и сообщило об этом своим компаниям.

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