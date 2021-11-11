Несмотря на санкции, Медведчук делает капитальный ремонт дворца в Пуще-Водице площадью в 2000 кв. м, – "Схемы"
Председатель политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук, находящийся под домашним арестом по подозрению в государственной измене, несмотря на арестованные счета и санкции, проводит капитальный ремонт в имении в Пуще-Водице
Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы" .
"Семь месяцев Виктор Медведчук находится под домашним арестом, который отбывает в одном из своих поместий в Киеве. Его счета решением СНБО заблокированы. Жена политика Оксана Марченко жалуется, что из-за этого не может даже "заплатить за подписку на музыку". На самом же деле семья кума Путина не особо страдает от безденежья, несмотря на санкции, чета Медведчук-Марченко продолжила проводить масштабную реконструкцию своего дворца в Пуща-Водице", - написала в Facebook журналистка "Схем" Наталья Седлецка.
Имение стоит на территории государственных дач, которая перешла к Медведчуку, когда он руководил администрацией президента Леонида Кучмы. Журналисты несколько раз поднимали дроны над дворцом и обнаружили некоторые изменения, произошедшие со времени ареста Медчедчука.
"Схемы" поднимали дрон над имением в мае, а впоследствии - на днях, в ноябре. На видео заметен существенный прогресс", - отметила Седлецка.
Фасад здания отремонтировали, закончили бетонировать дорожку, и почти завершили строительство новой беседки во дворе. Эти изменения можно увидеть на снимках с дрона.
Расследователи отметили, что ни на какие запросы Медведчук не ответил. Каким способом он оплачивает ремонт - неизвестно."Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца", - сообщают "Схемы".
- В мае суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест за госизмену, нарушение законов войны и разграбление государственных недр в оккупированном Крыму.
- Также Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря по другому делу. Его подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в период начала российской военной агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
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