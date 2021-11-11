Несмотря на санкции, Медведчук делает капитальный ремонт дворца в Пуще-Водице площадью в 2000 кв. м, – "Схемы"

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы" .

"Семь месяцев Виктор Медведчук находится под домашним арестом, который отбывает в одном из своих поместий в Киеве. Его счета решением СНБО заблокированы. Жена политика Оксана Марченко жалуется, что из-за этого не может даже "заплатить за подписку на музыку". На самом же деле семья кума Путина не особо страдает от безденежья, несмотря на санкции, чета Медведчук-Марченко продолжила проводить масштабную реконструкцию своего дворца в Пуща-Водице", - написала в Facebook журналистка "Схем" Наталья Седлецка.

Имение стоит на территории государственных дач, которая перешла к Медведчуку, когда он руководил администрацией президента Леонида Кучмы. Журналисты несколько раз поднимали дроны над дворцом и обнаружили некоторые изменения, произошедшие со времени ареста Медчедчука.

"Схемы" поднимали дрон над имением в мае, а впоследствии - на днях, в ноябре. На видео заметен существенный прогресс", - отметила Седлецка.

Фасад здания отремонтировали, закончили бетонировать дорожку, и почти завершили строительство новой беседки во дворе. Эти изменения можно увидеть на снимках с дрона.



В ходе расследования журналисты "Схем"



"Это два лифта, шубохранилище, бассейн, массажная, парикмахерская, тренажерный зал, склад картин, каминная, комнаты для горничных, пункт наблюдения охраны, собственная церковь и еще целый ряд объектов, обеспечивающих спокойствие, комфорт и, видимо, чувство роскоши семье пророссийского политика", - сообщили журналисты. В ходе расследования журналисты "Схем" получили чертеж - планы всех этажей дворца Медведчука. В этом имении более сотни отдельных помещений общей площадью более 2000 кв. м."Это два лифта, шубохранилище, бассейн, массажная, парикмахерская, тренажерный зал, склад картин, каминная, комнаты для горничных, пункт наблюдения охраны, собственная церковь и еще целый ряд объектов, обеспечивающих спокойствие, комфорт и, видимо, чувство роскоши семье пророссийского политика", - сообщили журналисты.

Расследователи отметили, что ни на какие запросы Медведчук не ответил. Каким способом он оплачивает ремонт - неизвестно.

В мае суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест за госизмену, нарушение законов войны и разграбление государственных недр в оккупированном Крыму.

Также Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря по другому делу. Его подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в период начала российской военной агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

"Несмотря на то, что "Схемам" удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца", - сообщают "Схемы".