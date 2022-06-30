Об этом сообщает Sky News.

В докладе говорится, что "неадекватная подготовка и предвидение" руководства министерства иностранных дел означает, что правительство медленно вводило санкции. Кроме того, по мнению депутатов, позорно, что министрам понадобилась война для внедрения закона об экономических преступлениях.

"Позор, что война была нужна, чтобы побуждать правительство к действиям. "Хотя министры красноречиво говорили в Палате о необходимости подавить клептократов, риторика не была подкреплена конструктивными действиями. Между тем, коррупционные деньги продолжали поступать в Британию", - утверждают в британском парламенте.

В докладе говорится, что меры все еще "недостаточны или небыстры" и мало помогают решить "фундаментальное несоответствие" между ресурсами, доступными правоохранительным органам, и лицами, на которых они направлены.

В докладе также сделан вывод, что россияне считают Британию "безопасным убежищем" для их "коррумпированного богатства", а правительство не желает работать над тем, чтобы остановить поток грязных денег.

"Нежелание правительства выдвинуть законы, чтобы остановить поток грязных денег, вероятно, способствовало убеждению в России, что Великобритания является безопасным убежищем для коррупционных богатств", – говорится в документе.

"Статус Соединенного Королевства как безопасного убежища для грязных денег является пятном на нашей репутации. Правительство должно привести законодательство в соответствие с моралью британского народа и закрыть щели, позволяющие такие массовые злоупотребления", - говорится в докладе.

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