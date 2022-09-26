Несмотря на российский ядерный зонтик, освобождение оккупированных территорий продолжится, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что, несмотря на последствия российского псевдореферендума, война за освобождение оккупированных территорий будет продолжаться и дальше
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация на херсонском направлении вкладывается в общую схему действий Генерального штаба Украины по истощению вражеской группировки на правом берегу Днепра. Проведение контрнаступательных операций в авральном режиме является контрпродуктивным, потому что это связано со значительными потерями. Плацдарм на правобережье сложен для наступательных действий" – объяснил Згурец.
Эксперт также добавил, что после проведения псевдореферендумов Россия попытается развернуть ядерный зонтик над оккупированными территориями и заявить, что это российская земля, но это не будет признано миром.
"И это не значит, что будут прекращены дальнейшие наши действия по освобождению оккупированных территорий. Война за освобождение будет продолжаться и дальше", - подчеркнул Згурец.
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