Несмотря на российские обстрелы, из Попасной 27 апреля эвакуировали 58 человек

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Да, опасно. Но важно, что люди хотят спастись. Почти каждый день 40, 60, 80 попаснян выбирают жизнь и уезжают. Сегодня уже 58. И мы продолжаем помогать в эвакуации. Пока это возможно", - подчеркнул Сергей Гайдай.



По его словам, в Луганской области не рассчитывают на гуманитарные коридоры, потому что россиянам безразлично на жизнь украинцев и с ними невозможно договориться.

Сергей Гайдай анонсировал на 27 апреля эвакуацию из ряда населенных пунктов Луганщины и призвал людей выезжать как можно скорее.

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