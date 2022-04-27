Несмотря на российские обстрелы, из Попасной 27 апреля эвакуировали 58 человек
В течение 27 апреля из Попасной в более безопасные области эвакуировали 58 человек, на гумкоридоры в Луганской области не рассчитывают
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Да, опасно. Но важно, что люди хотят спастись. Почти каждый день 40, 60, 80 попаснян выбирают жизнь и уезжают. Сегодня уже 58. И мы продолжаем помогать в эвакуации. Пока это возможно", - подчеркнул Сергей Гайдай.
По его словам, в Луганской области не рассчитывают на гуманитарные коридоры, потому что россиянам безразлично на жизнь украинцев и с ними невозможно договориться.
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