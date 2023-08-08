Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters

Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters

8 августа, 2023 вторник
12:45
Экономика

Несмотря на риски, вызванные полномасштабной войной, европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и мощностями

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех трейдеров и представителей компаний.

Агентство отмечает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ЕС стремился увеличить объемы хранения газа для компенсации сокращения поставок из России, в том числе зимой. Ожидается, что до 1 ноября 2023 года блок должен заполнить свои хранилища на 90%.

По словам трейдеров, в хранении природного газа в Украине, кроме территории ЕС, есть коммерческая логика. В частности, речь идет о возможности воспользоваться более низкими ценами сейчас по сравнению с будущими поставками.

В частности, чешская группа EPH заявила Reuters, что решение использовать украинские хранилища является признаком доверия к стране.

"Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения газа Украины, которые зарекомендовали себя даже в столь сложнейшей обстановке военного времени", - сказал глава управления EPH Мирослав Гасько, но объемы не сообщил.

По данным платформы прозрачности GIE, на 7 августа хранилища газа в странах ЕС были заполнены на 87%.

"Мы видим положительную динамику по закачке газа иностранными трейдерами в наши хранилища", - заявили в Укртрансгазе, входящем в группу "Нафтогаз".

В Нафтогазе также отметили, что иностранные клиенты могут использовать более 10 млрд. кубометров хранилищ страны объемом около 30 млрд. кубометров. Они находятся преимущественно на западе Украины, подальше от линии фронта.

Словацкая государственная SPP, снабжающая большую часть рынка страны частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, поскольку словацкие уже заполнены на 90%. По ее словам, они рассматривают это как одна из интереснейших бизнес-возможностей.

Другие же страны заявляют о рисках, вызванных полномасштабным вторжением РФ. Речь идет о возможных военных ударах или вопросе о том, что произойдет с сетью, если Россия прекратит прокачку газа, который она все еще поставляет на запад через Украину.

"Представьте, что прицельная ракета попадает в компрессорную станцию или какую-то другую инфраструктуру. Вы должны пойти на этот риск", - сказал глава торгового отдела чешской фирмы MND Мартин Пич.
По его словам, объемы могут быть небольшими, но могут вырасти, если спотовые цены упадут.

В то же время, аналитический центр Bruegel заявил в прошлом месяце, что Украина может увеличить емкость хранилищ в Европе примерно на 10%. Так использование дополнительных 100 ТВт-ч мощностей может улучшить перспективы зимы в Европе и способствовать долгожданному увеличению доходов Украины.

Сейчас газ для хранения в Украине можно приобрести где угодно и качать, используя реальные или виртуальные потоки по трубопроводам из Польши, Словакии и Венгрии. В частности, сейчас повысились номинации трубопровода, транспортирующего российский газ из Украины в Словакию на границе Велке-Капушаны для виртуальных реверсивных потоков в Украину. В то же время, физические потоки из Словакии в Украину также начались в августе через пункт Будинце. Суточные объемы составляют около 17 млн кубометров.

Справочно. В сентябре цена на поставочный газ составляет 30 евро за МВт-час по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года в 49 евро на нидерландском газовом фьючерсном рынке TTF.

  • 25 июля премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства рассказал , что Украина уже закачала в хранилища 11,7 млрд куб. м газа и накопила 1,5 млн. тонн угля.
Мир
Украина
газ
Словакия
Чехия
Европа
Читайте также:
Чалий
8 августа, 2023 вторник
Война закончится, когда Россия столкнется с НАТО, - дипломат Чалый
7 августа, 2023 понедельник
Вятрович объяснил, почему его настораживает идея украинизации советского монумента "Родина-мать"
7 августа, 2023 понедельник
В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
13:36
Эксклюзив
"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины
13:32
В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
13:25
Марс
На Марсе сокращается продолжительность суток
13:22
Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната
13:22
ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun
13:16
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО готовит отчет о поврежденных россиянами объектах культурного наследия в Одессе. Он станет доказательством в международных судах
13:11
В ОП подвели итоги саммита в Джидде и рассказали об алгоритме реализации украинской Формулы мира
13:11
В Австрии на одном из самых больших оркестровых фестивалей мира выступит Киевский симфонический оркестр
13:05
Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: омбудсмен заявил о необходимости справедливого расследования
13:04
В Италии презентуют украинский фильм "Памфир"
13:00
Партнерский материал
Выбирай украинское: как маркетплейс SHOPPING.UA объединил отечественных производителей и покупателей
12:52
В генштабе Эстонии оценили шансы ВСУ к зиме прорваться через оборону России
12:38
Эксклюзив
"Будут адскими для России": в Воздушных Силах надеются, что у украинских пилотов появятся ракеты Taurus
12:31
Минобороны Польши направило еще 1 тыс. военных к границе с Беларусью
12:19
Пытал украинцев в херсонском изоляторе: задержан коллаборант, который присягнул РФ
12:11
Zoom
Отменили дистанцию: Zoom приказала работникам вернуться в офисы
12:09
OPINION
Родственники погибших не могут смириться с потерей
12:08
В Минэкономики надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий
11:52
Вагнеровцы в Беларуси строят новый лагерь на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления
11:39
Обновлено
В Покровске завершили разбор завалов после российского удара: погибли 7 человек, 88 получили ранения
11:30
Российская армия ударила по Никольскому на Херсонщине: ранена женщина
11:14
После саммита в Джидде Ван И заверил Лаврова, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине
11:13
Tesla авто
В компании Tesla сменился финдиректор
11:10
В Донецкой области СБУ разоблачила участниц агентурной сети, собиравших данные об ВСУ
11:05
Постпред США при ОБСЕ уточнил, какие гарантии безопасности может получить Украина
10:59
Вряд ли ОБСЕ будет местом для мирных переговоров между РФ и Украиной, – постпред США
10:50
Эксклюзив
"Уникальная работа": командир роты БПЛА рассказал, как его подразделение уничтожает вражеские танки на Купянском направлении
10:44
Армия РФ обстреляла 8 областей Украины в сутки: 12 человек погибли, 93 ранены
10:40
Обзор
Друзья Путина обходят санкции, Китай обещает России быть беспристрастным, а Беларусь усиливает напряжение в Польше и Литве. Акценты мировых СМИ 8 августа
10:37
Россияне обстреляли поселок на Харьковщине: пострадали двое мужчин
10:36
Украина до конца года получит $240 млн на нужды гуманитарного разминирования
10:27
Фермеры в 6 областях Украины могут получить от USAID семена озимого рапса: как подать заявку
10:25
"Это попытки взорвать мандат": 4 страны-участницы Римского устава озабочены уголовными делами РФ против прокурора и судей МКС
10:15
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
В результате атаки РФ по Покровску 7 августа ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"
10:07
OPINION
Почему никого не волнует, что делать после войны с "батальоном Монако"?
10:05
Курс валют на 8 августа: евро снова растет
09:59
Июльский импорт Китая из России упал впервые с февраля 2021 года
09:56
В Запорожье из-за российских обстрелов загорелся дом: пострадала 83-летняя женщина
09:51
Эксклюзив
танк Аbrams M1
Первые 30 танков Abrams должны обеспечить логистику ВСУ, - Згурец
09:48
Британская разведка объяснила цель Путина в обеспечении Росгвардии тяжелым вооружением
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV