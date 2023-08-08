Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех трейдеров и представителей компаний.

Агентство отмечает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ЕС стремился увеличить объемы хранения газа для компенсации сокращения поставок из России, в том числе зимой. Ожидается, что до 1 ноября 2023 года блок должен заполнить свои хранилища на 90%.

По словам трейдеров, в хранении природного газа в Украине, кроме территории ЕС, есть коммерческая логика. В частности, речь идет о возможности воспользоваться более низкими ценами сейчас по сравнению с будущими поставками.

В частности, чешская группа EPH заявила Reuters, что решение использовать украинские хранилища является признаком доверия к стране.

"Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения газа Украины, которые зарекомендовали себя даже в столь сложнейшей обстановке военного времени", - сказал глава управления EPH Мирослав Гасько, но объемы не сообщил.

По данным платформы прозрачности GIE, на 7 августа хранилища газа в странах ЕС были заполнены на 87%.

"Мы видим положительную динамику по закачке газа иностранными трейдерами в наши хранилища", - заявили в Укртрансгазе, входящем в группу "Нафтогаз".

В Нафтогазе также отметили, что иностранные клиенты могут использовать более 10 млрд. кубометров хранилищ страны объемом около 30 млрд. кубометров. Они находятся преимущественно на западе Украины, подальше от линии фронта.

Словацкая государственная SPP, снабжающая большую часть рынка страны частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, поскольку словацкие уже заполнены на 90%. По ее словам, они рассматривают это как одна из интереснейших бизнес-возможностей.

Другие же страны заявляют о рисках, вызванных полномасштабным вторжением РФ. Речь идет о возможных военных ударах или вопросе о том, что произойдет с сетью, если Россия прекратит прокачку газа, который она все еще поставляет на запад через Украину.

"Представьте, что прицельная ракета попадает в компрессорную станцию или какую-то другую инфраструктуру. Вы должны пойти на этот риск", - сказал глава торгового отдела чешской фирмы MND Мартин Пич.

По его словам, объемы могут быть небольшими, но могут вырасти, если спотовые цены упадут.

В то же время, аналитический центр Bruegel заявил в прошлом месяце, что Украина может увеличить емкость хранилищ в Европе примерно на 10%. Так использование дополнительных 100 ТВт-ч мощностей может улучшить перспективы зимы в Европе и способствовать долгожданному увеличению доходов Украины.

Сейчас газ для хранения в Украине можно приобрести где угодно и качать, используя реальные или виртуальные потоки по трубопроводам из Польши, Словакии и Венгрии. В частности, сейчас повысились номинации трубопровода, транспортирующего российский газ из Украины в Словакию на границе Велке-Капушаны для виртуальных реверсивных потоков в Украину. В то же время, физические потоки из Словакии в Украину также начались в августе через пункт Будинце. Суточные объемы составляют около 17 млн кубометров.

Справочно. В сентябре цена на поставочный газ составляет 30 евро за МВт-час по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года в 49 евро на нидерландском газовом фьючерсном рынке TTF.