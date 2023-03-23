Несмотря на резерв мощности в одной из областей Украины, возможны отключения света, - Минэнерго

Об этом сообщается в заявлении министра энергетики Германа Галущенко.

По словам министра, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области", - предупредил Галущенко.