Несмотря на резерв мощности в одной из областей Украины, возможны отключения света, - Минэнерго
В Украине на 23 марта энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности
Об этом сообщается в заявлении министра энергетики Германа Галущенко.
По словам министра, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области", - предупредил Галущенко.
- Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов ДТЭК приближаются к 6 млрд. гривен. Оборудование компании враг атаковал 29 раз.
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