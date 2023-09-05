Несмотря на разрушение театра: актеры из Чернигова присоединятся к фестивалю "Мельпомена Таврии"

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины .

"Да, несмотря на произошедшую 19 августа трагедию, украинский театр продолжает нести людям красоту и искусство. И уже в этом месяце театр Чернигова присоединится к театральному фестивалю "Мельпомена Таврии"", - говорится в сообщении.

Актеры Черниговского областного академического музыкально драматичного театра им. Тараса Шевченко записали видеообращение на крыше театра, разрушенного в результате попадания российской ракеты 19 августа.

Фестиваль состоится с 8 по 16 сентября с одновременным открытием в 25 театрах страны.

В его рамках запланировано 70 показов 66 спектаклей 68 театров в Херсоне, Одессе, Николаеве, Львове и других городах Украины, в театрах Германии, Турции, Словакии и Португалии.