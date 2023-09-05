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Несмотря на разрушение театра: актеры из Чернигова присоединятся к фестивалю "Мельпомена Таврии"

5 сентября, 2023 вторник
09:59
Культура

После трагических событий, произошедших 19 августа, Черниговский областной академический театр все же присоединятся к фестивалю "Мельпомена Таврии"

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины .

"Да, несмотря на произошедшую 19 августа трагедию, украинский театр продолжает нести людям красоту и искусство. И уже в этом месяце театр Чернигова присоединится к театральному фестивалю "Мельпомена Таврии"", - говорится в сообщении.

Актеры Черниговского областного академического музыкально драматичного театра им. Тараса Шевченко записали видеообращение на крыше театра, разрушенного в результате попадания российской ракеты 19 августа.

Фестиваль состоится с 8 по 16 сентября с одновременным открытием в 25 театрах страны.

В его рамках запланировано 70 показов 66 спектаклей 68 театров в Херсоне, Одессе, Николаеве, Львове и других городах Украины, в театрах Германии, Турции, Словакии и Португалии.

  • Утром субботы, 19 августа 2023 года, российские кафиры ударили баллистической ракетой по Драматическому театру в Чернигове, во время проведения там выставки производителей дронов.
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