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Несмотря на публичные предупреждения Запада, Киеву не предоставляли разведданных по нападению РФ, – Зеленский

5 декабря, 2022 понедельник
22:31
война с Россией

Несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву никогда не предоставляли разведывательные данные, на основе которых он мог бы действовать, по поводу предстоящего нападения России

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые свидетельствовали бы, что это произойдет по тому или иному направлению", – отметил он.

Зеленский также рассказал, что неоднократно пытался дозвониться Путину накануне вторжения. Он хотел сказать ему, что это будет "большая ошибка, большая трагедия", но российский лидер не отвечал на его звонки.

Говоря о российском руководстве, Зеленский также отметил, что Украина "борется с сумасшедшими". И добавил, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.

  • В июне в разведке США рассказали, что президент Джо Байден решил рассекретить разведывательные данные перед полномасштабным вторжением России в Украину, поскольку союзники скептически относились к возможности нападения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский стал Человеком года по версии британского издания Financial Times

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