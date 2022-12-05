Несмотря на публичные предупреждения Запада, Киеву не предоставляли разведданных по нападению РФ, – Зеленский
Несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву никогда не предоставляли разведывательные данные, на основе которых он мог бы действовать, по поводу предстоящего нападения России
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times.
"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые свидетельствовали бы, что это произойдет по тому или иному направлению", – отметил он.
Зеленский также рассказал, что неоднократно пытался дозвониться Путину накануне вторжения. Он хотел сказать ему, что это будет "большая ошибка, большая трагедия", но российский лидер не отвечал на его звонки.
Говоря о российском руководстве, Зеленский также отметил, что Украина "борется с сумасшедшими". И добавил, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.
- В июне в разведке США рассказали, что президент Джо Байден решил рассекретить разведывательные данные перед полномасштабным вторжением России в Украину, поскольку союзники скептически относились к возможности нападения.
- Президент Украины Владимир Зеленский стал Человеком года по версии британского издания Financial Times
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное