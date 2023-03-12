Несмотря на протесты, сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Об этом пишет Reuters .

"За" проголосовало 195 сенаторов, "против" - 112. После принятия законопроекта сенатом его должны рассмотреть представители нижней и верхней палаты. Отмечается, что рассмотрение намечено на среду. Если комитет согласует текст, окончательное голосование в обеих палатах состоится в четверг.

Издание отмечает, что сенат принял законопроект, несмотря на продолжающиеся уже седьмой день протесты. В эту среду запланирован дополнительный день общенациональных забастовок и протестов.