Несмотря на протесты, сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста
В субботу, 11 марта, сенат Франции, несмотря на недельные протесты, принял реформу, согласно которой пенсионный возраст повышается с 62 до 64 лет
Об этом пишет Reuters .
"За" проголосовало 195 сенаторов, "против" - 112. После принятия законопроекта сенатом его должны рассмотреть представители нижней и верхней палаты. Отмечается, что рассмотрение намечено на среду. Если комитет согласует текст, окончательное голосование в обеих палатах состоится в четверг.
Издание отмечает, что сенат принял законопроект, несмотря на продолжающиеся уже седьмой день протесты. В эту среду запланирован дополнительный день общенациональных забастовок и протестов.
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